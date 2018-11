Juanas de Arco La trepolina La heroína francesa ardió en la hoguera por hereje y por vestir como un hombre (hay incluso un tipo de pantalón que lleva su nombre). Bueno, por eso y porque los ingleses se la tenían jurada. Algo se ha avanzado. Estas son las elecciones andaluzas más feministas, pero aún queda trecho para la igualdad efectiva y hoy, 25N, lo demuestra JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 25 noviembre 2018, 09:57

Mujeres, al poder. La comunidad autónoma con más población, mayor que seis países europeos, tiene desde hace cinco años presidenta, y dos de los cuatro candidatos con posibilidades el domingo que viene son candidatas. En la provincia de Jaén, tres de cuatro.

Tras el dolor inmenso en Jódar por el accidente mortal del lunes, se retomó la campaña. Susana Díaz se resarció en Jaén del boicot taxista de la víspera. Úbeda, Baeza, afines, críticos, antiguos 'guerristas', 'renovadores', 'zarristas' le hacen la ola. Salvo los 'sanchistas' que, molestos con el ninguneo, esperan su hora, pues Pedro Sánchez, necesidad obliga, ayuda en lo que puede a la lideresa, veto gibraltareño al Brexit incluido.

Jaén es de los sitios donde más a gusto se siente Díaz y el viernes en Ifeja hubo quien la vio levitar, abrazada a dos de sus puntales de futuro, 'Mariquilla' Férriz y 'Apolo' Millán, con Reyes 'Midas' dos pasos al lado, más ancho que largo.

El PP parece mejorar su cotización y espantar el bajón anímico inicial. Se observa mayor movilización de su electorado, en parte por el desembarco de Casado, que también se presenta a las elecciones del 2-D. Apuesta arriesgada la suya, pero obligada. Su candidata jienense, Lozano, arremete con la sanidad y el 'susanismo'.

En Cs parece alejarse el sueño del 'sorpasso' al PP y esta semana hemos visto al modosito Juan Marín sacar las uñas con Torra y los «separatistas». Más moderada aparece Mónica Moreno, empresaria recién llegada a la política e independiente en la lista.

«El cortijo del susanismo apesta», soltó Teresa Rodríguez, la 'khaleesi' de Adelante Andalucía, ante las insinuaciones de un pacto con el PSOE por no darle leña a Díaz en el debate de Canal Sur. Fue el miércoles en Ifeja, después de pasear por la Charca de Pegalajar y mostrar, a la vera de Maíllo y Cano, quien lleva el mango del paraguas en la coalición.

A LO SUYO

Estas elecciones son más que autonómicas, son también ensayo de generales y municipales. De ahí su mayor relevancia y que se impliquen líderes nacionales y candidatos a alcalde, o alcaldesa.

No es el caso de Podemos, IU y Jaén en Común (JeC) en la capital, que van por partes y aparte. Se esperaba más afluencia en el acto fundacional del movimiento ciudadano de los comunes. Era una asamblea abierta, pero Podemos e IU no fueron, si bien es cierto que el modelo que impulsa JeC es otro, ante la «desafección» ciudadana hacia los partidos, explicaron. Quieren un movimiento como el de Manuela Carmena sin Manuela Carmena, es decir, sin protagonismos. No es fácil pero es su apuesta. De hecho, Podemos-Madrid no presenta alternativa a la alcaldesa precisamente por el tirón de esta. En Jaén está más cerca dos candidaturas.

A veces es cierto que los líderes y lideresas derivan en caudillos ('caudilla' no está en el diccionario), pero llegar arriba no es fácil en unas organizaciones políticas cada vez más democráticas - lo cual en algunas no es decir mucho - y en un escenario político muy cambiante. Para bien o para mal, los líderes encarnan a su organización, ponen rostro a sus políticas, sirven de motor en una sociedad de la comunicación y, por otro lado, su reinado no dura demasiado.

'BAGANIZADOS'

Al margen de la campaña electoral, aunque no demasiado, la semana dejó la primera estrella Michelín para un pequeño pero exitoso restaurante en San Ildefonso. Y a los jienenses se nos iluminó la cara. Porque esta estrella a Bagá y Pedro Sánchez, el chef, alumbra un poco de optimismo y autoestima en una provincia a menudo desganada. Y también pone el foco en el valor de la formación, en este caso de la Escuela de Hostelería de La Laguna, en ayunas hace unos años, así como la apuesta de la Diputación por el aceite de oliva y el pujante sector de los fogones.

TRANVÍA APOLÍTICO

Y tuvimos nuestra ración de tranvía. La Junta y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo ni en la fecha, pero lo sustancial es quieren verse y negociar, aunque sea después del 2-D, como propone el alcalde. Está claro, por si alguien tenía duda, que el último descarrile fue más político que otra cosa.

'CIBER LUNES'

Y llega el lunes de compras por Internet, por orden de EE UU. Tanto criticar que los niños se diviertan con el 'halloween' y los mayores nos volvemos locos con el 'black friday', el 'burger' o el 'cyber monday' de hoy. De aquí a nada celebramos el Día de Acción de Gracias, el 'Thanksgiving' en inglés, que queda más 'it'. ¡Qué tiemblen los pavos!

Lunes de compras con los comercios del centro cerrados por la manifestación por la forma de peatonalizar, mientras el Ayuntamiento, reunido en pleno, les acusa de interés político, como se hacía en otros tiempos. Es lo único que no ha cambiado.