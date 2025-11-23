Juan Fernández pide no entrar en prisión hasta resolverse el indulto

El exalcalde de Linares, Juan Fernández, ha solicitado a la Audiencia de Jaén la suspensión de la ejecutoria y de su entrada en prisión mientras ... se resuelve la solicitud de indulto que ha presentado. Sobre Fernández pesa una condena de tres años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el pasado 7 de noviembre, la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén incoó la ejecutoria de la sentencia.

La Audiencia ha dado ya traslado a la Fiscalía la petición de Juan Fernández de suspender su entrada en prisión mientras se resuelve su solicitud de indulto. Una vez que el Ministerio Público se pronuncie, la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén resolverá la petición de suspensión.

Fernández ya pidió el apoyo de la ciudadanía a través de sus firmas para acompañar a su solicitud de indulto. La recogida de firmas se está haciendo de manera presencial, pero también a través de una plataforma digital donde ya se llevan registradas cerca de casi 1.200 firmas.

Jurado

En junio de este año el Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso y confirmó la condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta por el cobro, siendo alcalde de Linares, de «sobresueldos» por un valor de 125.377 euros. Este dinero procedía de las cuentas del grupo municipal socialista, del que fue portavoz durante seis años.

Fue en marzo de 2023 cuando un jurado declaró a Fernández culpable de un delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación.