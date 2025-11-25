Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Carlos García recoge el galardón. GUÍA MICHELÍN

Juan Carlos García, de Vandelvira Baeza, nombrado mejor chef joven por la Guía Michelín

El restaurante ReComiendo, con el cocinero originario de Jabalquinto Periko Ortega a la cabeza, recibe su primera estrella

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:12

Buenas noticias para la gastronomía jienense, otra más. El chef Juan Carlos García, de Vandelvira Baeza, ha recibido el galardón de mejro cocinero joven que ... entrega la Guía Michelín en su gala anual, celebrada este martes.

