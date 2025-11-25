Juan Carlos García, de Vandelvira Baeza, nombrado mejor chef joven por la Guía Michelín

Buenas noticias para la gastronomía jienense, otra más. El chef Juan Carlos García, de Vandelvira Baeza, ha recibido el galardón de mejro cocinero joven que ... entrega la Guía Michelín en su gala anual, celebrada este martes.

Desde la organización destacan el uso de alimentos de la zona, en muchos casos cultivados por él mismo en su huerta. El jienense, visiblemente emocionado, quiso agradecer a familia, amigos y su equipo de trabajo el apoyo que le han brindado desde el principio. «No me cansaré de repetirlo, la gastronomía es la mejor profesión del mundo», manifestaba tras recoger el premio.

No fue la única buena noticia para la cocina jienense. El restaurante cordobés ReComiendo, cuyo cocinero, Periko ortega, es originario de Jabalquinto, recibió su primera estrella Michelín.