Los jóvenes, a la caza de un trabajo: la UJA celebra su feria de empleo Esta edición cuenta con 65 stands, de los que 54 tienen abiertos procesos de selección y ofertas laborales

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 9 de octubre 2025, 14:00 Comenta Compartir

En busca de una oportunidad laboral. La Universidad de Jaén celebra este miércoles su Feria de Empleo 2025, un punto de encuentro entre estudiantado, egresados, empresas e instituciones para facilitar la inserción laboral y las opciones de empleabilidad de los primeros.

En esta edición la feria, celebrada en Ifeja, cuenta con 65 stands (frente a los 39 del pasado año) para instituciones, entidades y empresas, de las que 54 tienen abiertos procesos de selección y ofertas de empleo.

Además, cuenta con la participación de todos los centros docentes universitarios, que se han implicado en la organización de conferencias, mesas y talleres para hacer visibles las salidas profesionales de las titulaciones ofertadas por la UJA. A ello se suma la participación de las principales empresas del tejido productivo de Jaén y la práctica totalidad de las instituciones jienenses.

Así lo ha señalado en su inauguración el rector, Nicolás Ruiz, que ha apuntado como objetivo final «que el alumnado universitario pueda acceder a un buen puesto de trabajo, que le permita desarrollar su proyecto profesional y personal».

La cita supone una gran oportunidad para que los egresados y alumnado universitario se acerquen a las empresas, que contarán con sus stand propios, participando no solo en sus procesos de selección, sino también interactuando con ellas para conocer los requisitos de empleabilidad exigidos.

«El objetivo último de cualquier Universidad pública es conseguir la inserción laboral de sus estudiantes, lo antes posible y en puestos acordes a su preparación. Además de la buena formación, hay otros factores, uno de los principales es que la academia esté cerca de las empresas. Para ello, es preciso construir sólidos puentes entre las aulas y el mercado laboral», ha declarado Nicolás Ruiz.

La intención es poner a disposición del tejido productivo de Jaén el talento de las aulas para retener ese talento e invertir en jóvenes para construir un mejor futuro. El propio rector ha recordado que la tasa de inserción laboral de los titulados de la UJA se sitúa en casi el 60%, lo que supone un 4,5% superior a la media del sistema universitario andaluz.

La feria cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial del Ayuntamiento de Jaén (IMEFE), así como con la Junta de Andalucía. En la inauguración ha participado la segunda teniente de alcalde, África Colomo, el cuarto teniente de alcalde y concejal de Empleo e IMEFE, Luis García Millán, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

África Colomo ha aprovechado la ocasión, por un lado, para felicitar a la Universidad por su trabajo en la retención de talento y captación de nuevos perfiles para las empresas, y por otro lado valorar el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento para generar crecimiento en la ciudad.

«No podíamos dejar la oportunidad de estar presentes un año más precisamente para poner en valor todo el trabajo que hacemos desde el IMEFE fundamentalmente, pero también desde otras áreas municipales precisamente en esa retención, captación del talento y en esa generación de oportunidades de crecimiento de la ciudad de Jaén», ha expresado Colomo.

En el mismo sentido se ha manifestado García Millán, quien ha recordado que IMEFE está presente en esta feria con un stand propio en el que se han dado a conocer los principales servicios que la entidad ofrece para facilitar el acceso al mundo laboral, destacando especialmente la labor de mediación con empresas, la identificación de sectores estratégicos para la inserción y el asesoramiento personalizado a personas demandantes de empleo.

La participación de IMEFE, ha señalado el edil, va a permitir, durante toda la jornada, registrar numerosos currículums y establecer contacto directo con una amplia representación de estudiantes universitarios, interesados en conocer las oportunidades de inserción laboral que ofrece el ecosistema productivo de Jaén.

Durante la feria se ha ofertado la actividad de la Agencia Municipal de Colocación, que actúa como puente entre el tejido empresarial local y los perfiles profesionales emergentes, así como el programa Atenea, una iniciativa complementaria a la formación académica que potencia las competencias transversales y la empleabilidad de jóvenes titulados.

Jornada sobre ciberseguridad e IA Una de las actividades que más expectación ha causado ha sido la jornada 'Ciberseguridad e Inteligencia Artificial como nuevas oportunidades de emprendimiento', organizada por Andalucía Emprende, que ha contado como ponente con Chema Alonso, figura de referencia en el ámbito de la ciberseguridad y tecnólogo reconocido en el panorama nacional e internacional. A través de esta jornada se ha buscado conectar a estudiantes, startups, inversores y profesionales TIC con las múltiples posibilidades que ofrecen la seguridad digital y la inteligencia artificial como motores de negocio. Francisco José Solano ha recordado que en la provincia son más de 1.400 estudiantes los matriculados en 9 ciclos formativos de informática, comunicación o desarrollo de aplicaciones multiplataforma, entre otros. «El hecho de que esta actividad se integre dentro de esta feria de empleo, le aporta doble valor: converge el ámbito universitario con el laboral y facilita la visibilidad ante público jienense interesado en empleo, innovación y emprendimiento», ha aseverado el delegado.