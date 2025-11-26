Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Carlos García. Cedida

Juan Carlos García

Chef de Vandelvira
«Los jóvenes tenemos mucho que aportar a la gastronomía»

El dueño del restaurante Vandelvira con Estrella Michelín cuenta con otro reconocimiento que ensalza su cocina

E. López de la Peña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:55

Comenta

El chef de Vandelvira de la localidad de Baeza, Juan Carlos García, distinguido con el Premio Joven de la Guía Michelin, celebra un nuevo impulso ... a su cocina de raíces y esencia jienense. García reivindica el valor de la materia prima propia, el trabajo en equipo y el potencial gastronómico de Jaén, una provincia que, asegura, aún tiene mucho por conquistar en el panorama internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar
  2. 2 Gran implicación social y colectiva en Andújar para erradicar la violencia machista
  3. 3 Declaran culpable de asesinato al responsable del atropello de una reportera en Jaén
  4. 4

    El pleno da el primer paso para que Jaén tenga unos nuevos presupuestos
  5. 5 El Jubileo una a las devociones ancestrales de la Virgen de la Cabeza y el Cristo de la Luz
  6. 6 El diseñador granadino Antonio Gutiérrez apadrinará la XV edición de Andújar Flamenca
  7. 7 Juan Carlos García, de Vandelvira Baeza, nombrado mejor chef joven por la Guía Michelín
  8. 8 Diputación mejorará la carretera que comunica Porcuna con Arjonilla
  9. 9

    Cambios en las líneas del autobús urbano de Jaén capital
  10. 10 Declaran culpable de asesinato al responsable del atropello de una reportera en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Los jóvenes tenemos mucho que aportar a la gastronomía»

«Los jóvenes tenemos mucho que aportar a la gastronomía»