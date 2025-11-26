El chef de Vandelvira de la localidad de Baeza, Juan Carlos García, distinguido con el Premio Joven de la Guía Michelin, celebra un nuevo impulso ... a su cocina de raíces y esencia jienense. García reivindica el valor de la materia prima propia, el trabajo en equipo y el potencial gastronómico de Jaén, una provincia que, asegura, aún tiene mucho por conquistar en el panorama internacional.

–¿Cómo se siente al volver a subir al escenario para recoger un premio de la Guía Michelin?

–Es la guía que más respeto tiene entre los cocineros y, en nuestro gremio, siempre es especial. Lo primero que me vino a la cabeza fue el recuerdo de cuando nos otorgaron la Estrella, y ahora volver con otro premio es una sensación fantástica. Es un reconocimiento que te llena de energía.

–¿Cómo se consigue ser considerado el mejor chef joven?

–Bueno, lo primero es seguir siendo joven o algo parecido –ríe–. Pero, sobre todo, trabajando mucho y haciendo su propio camino. Estoy muy contento de que nos hayan dado un reconocimiento así, porque creo que los jóvenes tenemos mucho que aportar a la gastronomía. Es inspirador también para las siguientes generaciones, que ven que tienen su sitio en este sector.

–Destacan que cultiva ingredientes en su propia huerta. ¿Cuándo surgió ese amor por la horticultura y decidió incorporarlo a su cocina?

–Jaén es un territorio rural, así que siempre hemos estado ligados a la huerta familiar. En mi caso, desde niño: la huerta de mi abuelo, el contacto diario con el campo… forma parte natural de nuestra vida. Poco a poco fuimos trabajando más en el huerto y hoy cultivamos cerca de cincuenta variedades de plantas, autóctonas e incluso algunas importadas. Es nuestro refugio y también el origen de muchísimos platos.

–¿Cómo se organiza esa parte más agrícola?

–Tenemos dos huertos. Uno más familiar, con gallinas y árboles frutales, y otro más profesional, orientado al restaurante. En este último nos ayuda nuestro hortelano, Miguelete, que además nos cedió un trozo de su terreno para poder trabajar con libertad. Él forma parte esencial de nuestro día a día; sin su labor, muchas cosas no serían posibles.

–Imagino que el trabajo en equipo es fundamental para llegar tan alto.

–Sí, por supuesto. Lo importante es ser constante y mantener un rumbo claro. Tener una idea y llevarla hasta el final. Nosotros tenemos nuestra manera de cocinar y de entender la cocina, y eso solo se sostiene gracias al equipo. Cocino lo que a mí me gustaría encontrar cuando voy a un restaurante, y eso requiere compromiso colectivo.

–¿Cómo animaría a los visitantes a acudir a su restaurante?

–Creo que la gastronomía es la parte más tangible de la cultura. Hablamos de arte, de muchas disciplinas que emocionan, pero la cocina tiene algo muy especial: cualquiera puede sentirla sin necesidad de conocimientos previos. Uno puede no entender de pintura, pero sí puede emocionarse con un sabor. Por eso siempre recomiendo a todo el mundo que conozca nuestra ciudad y nuestra provincia también a través de su cocina. Hay que comérsela, literalmente.

–¿Cómo ha evolucionado el negocio desde que consiguió la Estrella Michelin?

–Ha sido un salto enorme. Cambia muchísimo. En una ciudad grande quizá se nota menos, pero aquí, donde muchas veces la visibilidad es baja o casi nula, la Estrella es vital. Ha ayudado a que el turismo y la gente de la zona nos conozca y nos reconozca. Se ha notado de forma clara.

–¿Cree que se impulsa lo suficiente la gastronomía como motor turístico para la provincia de Jaén?

–Se puede hacer muchísimo más. Vivimos en una provincia excepcional, y Baeza es una ciudad preciosa la mire por donde la mire. Pero es verdad que nuestro gran reto es la proyección internacional. En España todo el mundo sabe que en Jaén se come bien, que se visita bien, y que el AOVE es un emblema. La gastronomía está muy reconocida gracias a todas las estrellas que tenemos.

–Pero...

–Pero atraer público internacional es otro nivel. Ahí tenemos un pequeño hándicap con las infraestructuras, que nos restan puntos. Que alguien venga desde Alemania a comer a Vandelvira es complicado; por lo que cuando lo hacen, lo valoramos el doble porque sabemos lo que les ha costado llegar, incluso teniendo que alquilar vehículos privados, y esto tenemos que mejorarlo.