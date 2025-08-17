«José Ramón era un tío serio y prudente; un luchador, lo que ha pasado es una desgracia muy grande»

R. MORENTE JAÉN Domingo, 17 de agosto 2025, 14:31 Comenta Compartir

«José Ramón era un tío serio, grande y prudente; un luchador, lo que ha pasado es una desgracia muy grande». Así habla de la víctima un compañero suyo de trabajo de hace unos seis años, con el compartía vehículo en los desplazamientos que hacían a diario entre Alcalá la Real y Pinos Puente. José Ramón es uno de los dos fallecidos en el incendio originado en la madrugada del domingo en una fábrica de aceites de la localidad granadina perteneciente al grupo alcalaíno Sierra Sur, del empresario Juan de Dios Gálvez.

El excompañero de José Ramón calcula que la víctima llevaba trabajando en las instalaciones de la almazara más de 15 años, en un sistema de correturnos. «Dos mañanas, dos tardes, dos noches y descansabas dos días, al menos así era cuando yo todavía compartía trabajo con él», cuenta afectado por la tristeza.

Recuerda que era muy aficionado al fútbol y que de joven había jugado de forma regular a baloncesto . «Era un forofo del Real Madrid; todo el día pegado a la radio, a Onda Cero». Era una persona «querida y conocida», insiste.

El fallecido estaba casado y no tenía descendencia. Deja, además de esposa, a su padre, a su madre y una hermana. Precisamente su progenitor es un empresario conocido en Alcalá la Real pues en las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo se dedicó a tareas agrarias relacionadas con el desmonte de terreno para la plantación de olivos, según ha podido saber IDEAL.

El alcalde alcalaíno Marino Aguilera ha traslado de forma oficial sus condolencias y pesar a las familias de las víctimas y se ha solidarizado con el pueblo de Pinos Puente, que estos días además comenzaban sus fiestas patronales. Recuerda en su mensaje que son muchos los vecinos de la localidad que todos los días se desplazan a trabajar al municipio granadino.

Mensaje de la empresa

Igualmente Bodegas Campoameno y el grupo empresarial Sierra Sur, radicados en Alcalá la Real, han emitido un comunicado en sus redes sociales en el que aseguran que, «rotos por el dolor y la desolación», se unen «al profundo desconsuelo de las familias de los compañeros fallecidos en nuestras instalaciones de Pinos Puente». Y expresan que «devastados por los acontecimientos», quieren ante todo expresar su pésame a las familias y amigos de «dos extraordinarias personas que nunca podremos olvidar». Añaden que «el Grupo sierra Sur colabora ya con las autoridades para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado esta tragedia en el lugar de trabajo».

Finalmente recuerdan que «ya se ha podido constatar» que las instalaciones «cumplían con todas las medidas de seguridad y prevención». «Desde esta casa nos ponemos ya a disposición de sus familiares para todo lo que necesiten en estos duros momentos», concluye en el mensaje emitido en la red X.