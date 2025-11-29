José María Cuadrado Montañez, reelegido como presidente de ANPE-Jaén

Compromiso con la educación de calidad. Este sábado ANPE-Jaén celebró en la capital su consejo sindical provincial de carácter electoral, coincidiendo con el Día ... del Docente, festividad de San José de Calasanz.

De esta manera, la primera parte de la jornada estuvo dedicada a la celebración del Consejo Sindical Provincial de carácter electoral, en el cual José María Cuadrado Montañez fue reelegido por unanimidad como presidente provincial de la organización sindical.

Junto a él, quedó conformado el nuevo equipo. El vicepresidente será Pedro Ángel Valderas Martínez; Inmaculada Valderas Fuentes secretaria de Organización; José Manuel Delgado Cabrera ocupará el cargo de secretario de acción sindical; la secretaría de Finanzas para María del Rosario Siguero Pérez; el secretario de Formación será Agustín Molina Molina; el secretario de comunicación Enrique Víboras García, la secretaria de acción social Ana Carrascosa del Real y el secretario de Actas José Manuel Rosillo Torres.

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a la conmemoración del Día del Docente, en la que se rindió un merecido homenaje a los afiliados que han superado las oposiciones durante el último curso y al profesorado que ha accedido a la situación de jubilación en el último año. El evento contó con un concierto del cuarteto 'Hemeis ensemble', que aportó la nota musical a la celebración.

Desde ANPE-Jaén anuncian que seguirán trabajando con intensidad por una enseñanza pública de calidad, en la que el profesorado sea respetado y pueda desarrollar su labor docente tal y como demanda la sociedad actual.

Para ello señalan dos líneas de actuación: la mejora y dignificación de las condiciones laborales del profesorado y el reconocimiento del esfuerzo diario, el respeto y la disciplina como pilares del proceso educativo.

ANPE-Jaén cuenta con una trayectoria sólida y significativa en el ámbito educativo, siempre cercana a las necesidades del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa. Con esta nueva etapa, el sindicato afronta nuevos retos y metas, incrementando el número de miembros del Consejo y reforzando la participación de mujeres y jóvenes.