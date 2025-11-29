Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia del evento. IDEAL

José María Cuadrado Montañez, reelegido como presidente de ANPE-Jaén

El sindicato renueva la ejecutiva en el Día del Docente y homenajea a los que han aprobado las oposiciones y a los que se han jubilado

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:00

Compromiso con la educación de calidad. Este sábado ANPE-Jaén celebró en la capital su consejo sindical provincial de carácter electoral, coincidiendo con el Día ... del Docente, festividad de San José de Calasanz.

