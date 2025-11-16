Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cruce de caminos en mitad de olivares de Jaén. Ideal
Diario de teselas

El precio de la energía verde

La oposición vecinal altera la firmeza de los ayuntamientos que habían abrazado las plantas de biometano y biogás; falta más información clara para que no sea un diálogo de sordos

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

A Jaén le costó ser lugar de destino, durante siglos fue cruce de caminos, y más tarde una provincia de paso hacia la nieve o ... la playa (la autovía A-44 se llama Sierra Nevada-Costa Tropical) o hacia la capital andaluza (la A-4). La Estación de Linares-Baeza fue referente durante el siglo pasado precisamente por ser nodo de comunicaciones ferroviarias entre el norte y el sur. Jaén capital soñó con un aeropuerto en Las Infantas, así se recogía en un PGOU frustrado con Sánchez de Alcázar como alcalde. Y finalmente Jaén se sumó al aeropuerto de Granada y desde 2006 se llama 'Federico García Lorca. Granada-Jaén'. Aquel bautismo suscitó chanza (ahora serían memes), pero los empresarios turísticos dan argumentos de peso para defender la decisión.

