El precio de la energía verde

A Jaén le costó ser lugar de destino, durante siglos fue cruce de caminos, y más tarde una provincia de paso hacia la nieve o ... la playa (la autovía A-44 se llama Sierra Nevada-Costa Tropical) o hacia la capital andaluza (la A-4). La Estación de Linares-Baeza fue referente durante el siglo pasado precisamente por ser nodo de comunicaciones ferroviarias entre el norte y el sur. Jaén capital soñó con un aeropuerto en Las Infantas, así se recogía en un PGOU frustrado con Sánchez de Alcázar como alcalde. Y finalmente Jaén se sumó al aeropuerto de Granada y desde 2006 se llama 'Federico García Lorca. Granada-Jaén'. Aquel bautismo suscitó chanza (ahora serían memes), pero los empresarios turísticos dan argumentos de peso para defender la decisión.

Hasta ahí bien, pero el aeropuerto está en Granada, por lo que hubo que alumbrar un autobús transfer que llevara y recogiera viajeros de la provincia al aeródromo y viceversa. Funcionó un año y medio entre 2008 y 2010 y dejó de hacerlo por la mínima o nula ocupación y sólo porque estaba sufragado con dinero público. Era más barato ponerles un taxi a quienes hacían uso de aquel autobús. Esta semana la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén saltaba por los aires, con la salida de la Diputación granadina y el enfrentamiento con la institución jienense a cuenta de la inversión que Jaén debe aportar por el apellido en el aeropuerto. Los empresarios de este lado del Carretero apoyan a Paco y los de más allá a Francis; debiera imperar el diálogo.

CESE EN SILENCIO

En silencio se ha asumido el cese de María Luisa del Moral como viceconsejera de Salud. Un silencio atronador porque es más que llamativo que se haya puesto sordina a una decisión de tal calado para los 'populares' jienenses. La explicación de manual recurre a la petición propia o a la configuración de su equipo por parte del nuevo consejero Antonio Sanz. Del Moral era una de las 'saludables' de aquella encuesta interna sobre la candidatura a la Alcaldía de Jaén de 2027. Veremos.

BIOMETANO Y BIOGÁS

Precisamente sólo ante ese horizonte electoral entiendo que se haya 'decretado' una paralización masiva por alcaldes y alcaldesas a los proyectos de plantas de biometano y/o de biogás en la provincia. Algunas de esas iniciativas se presentaron públicamente meses atrás, alguna antes, con el beneplácito de las administraciones e incluso con satisfacción por la implantación de una industria en su municipio y la consecuente generación de empleo. Esos proyectos además, y no es baladí, se alinean con exigencias y directrices de sostenibilidad.

Luego llegaron las voces críticas que relatan contraindicaciones y 'peligros' por cercanía a viviendas y su incidencia en el medio ambiente que han ido ganando el relato y así se han convertido en coro en forma de plataformas en esos pueblos. Anuncian acciones conjuntas. Ante esta situación, los ayuntamientos han paralizado los trámites, frenan licencias o hasta las revocarán en su caso. Plantean consultas públicas antes de dar pasos o más pasos hacia adelante. Me suena al 'clásico': crea una comisión si no quieres que funcione.

Estas plantas vienen a resolver el procesado de los residuos del olivar, pero se mide a una fuerte oposición vecinal. Por contra, las organizaciones agrarias entienden y así lo indicaron hace un par de meses en un comunicado conjunto que las plantas de biometano son «una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Jaén». Y así se muestran «receptivas» porque «generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos». En esa misma línea se ha pronunciado la Confederación de Empresarios de Jaén.

Energía verde y a qué precio. Creo que una solución única no existe, cada proyecto tendrá su singularidad y así debiera analizarse. El anuncio de implantación como 'setas' de estas iniciativas por toda la provincia (una veintena) puede haber contribuido a extender el relato sobre todas, así sin más. Sería sensato revisar caso por caso y no frenar todo en seco. Y por supuesto es importante contar con más información clara y veraz sobre los beneficios y posibles perjuicios. Aunque igual ya llega tarde porque las posiciones están encastilladas y es difícil torcer el brazo a quien se cree a pies juntillas que hasta el agua de un embalse puede afectarse o que hasta el lince ibérico puede ver alterado su hábitat en Sierra Morena. Insisto: información, más información, aunque quizá el diálogo ya va a ser de sordos.

RAPHAEL Y LOS GRAMMY

Raphael vivió su 'gran noche', una más pero esta muy especial. La industria musical en español le homenajeó como Persona del Año en la fiesta de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas. Arropado por su familia y muchos amigos y compañeros, se mostró emocionado y agradecido. Una carrera increíble que ha superado las seis décadas y ahí sigue sobre los escenarios, hace una semana en el Olivo Arena. Su vínculo con su Linares natal se plasma en un museo que recibe a miles de visitantes al año. Uno de los más grandes. En la fiesta de los Grammy latinos estuvo nominada Ángeles Toledano, la jienense se ha hecho un hueco por su personalísima forma de transmitir con su música.

MENOS LAMENTOS

Una última tesela para poner el foco en empresas como Picualia, Intelec o Productos Campos, protagonistas en la clausura de la edición de este año de 'Mesas por Jaén' impulsadas por IDEAL. Pilar, Antonio y Charo destacaron las potencialidades de Jaén y lo que les aporta a sus diferentes negocios. Son ejemplos de una provincia que crea empleo y ayuda a fijar población en nuestros pueblos. En ese foro, el presidente de la Diputación, Paco Reyes, se alegró de que cada vez haya menos lamentos y más autoestima y reivindicación.