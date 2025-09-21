Un inmóvil modelo de ciudad

Paseos de escolares en bicicleta, promoción de vehículos eléctricos, incentivos para el uso de patinetes, billetes subvencionados de autobús... iniciativas dispares enmarcadas en la Semana ... Europea de la Movilidad. Sin duda, acciones bondadosas que suman y conciencian, pero que no deben hurtar el debate de lo esencial: un modelo de ciudad respecto a la movilidad. ¿Hacia dónde vamos y sobre todo cómo vamos?

En demasiadas ocasiones los debates surgen por impulsos y nunca terminan de cerrarse; por ejemplo respecto a la ubicación de la estación de autobuses o la creación de una intermodal. Falta firmeza y decisión para afrontar estas medidas de calado, las que de verdad inciden en el modelo de ciudad. Si se hace o no la intermodal, dígase, pero ya. Tampoco debería demorarse una actuación necesaria en la actual estación de autobuses.

Superemos definitivamente el inmóvil modelo de ciudad. Nada saldrá adelante si se busca el consenso universal o se atiende siempre a una consulta perpetua. Decisión y firmeza. Hágase y no se mida solo el rédito electoral. Quien toma decisiones, acierta o se equivoca; aunque lamento que también hay quien disfruta en el enredo. Y así nos va. Jaén siempre llega tarde.

EXPECTACIÓN POR EL TRANVÍA

Esta semana el tranvía volvió a salir de Vaciacostales para completar el recorrido, en horario comercial por primera vez en catorce años. Unas pruebas convertidas en acontecimiento para toda una generación que nunca lo vio circular. Cinco alcaldes y casi veinte consejeras y consejeros han pasado durante estos años. Cada cual hizo o dirá que hizo todo lo que pudo… la maquinaria administrativa justifica más inoperancia de la que necesaria. En cualquier caso, también deberían examinarse para sí quienes se atribuyen medallas o señalan culpables; hagan un ejercicio de contrición para comprender que es una cuestión de justicia, incluso de decencia, que el tranvía finalmente circule por las calles de Jaén.

No obstante, nos debería sonrojar a los jienenses todo este periodo en el que ha imperado la desidia, la apatía y la ausencia firme de reivindicación para su puesta en marcha. Quince años después funcionará un sistema tranviario que iba a situar a Jaén a la vanguardia cuando se alumbró y que ahora, insisto quince años después, sólo viene a cubrir un agravio frente a otras capitales, donde se anuncian líneas, ampliaciones e impulso. Jaén parece que llega siempre tarde. Eso sí, para despejar dudas, yo sí me montaré en el tranvía.

VIAJE EN TREN

Jaén también llega tarde a subirse al tren. Aquella primera traviesa colocada en los noventa del siglo pasado en Linares-Baeza para engancharnos a la Alta Velocidad es un injurioso objeto arqueológico. Desde entonces se han ido sucediendo anuncios, promesas y críticas interesadas según fuese el sillón de gobierno o de oposición (incluso se han intercambiado el argumentario sin ningún rubor). Ese AVE que equilibraba territorios nunca llegó, es más se nos convenció a los jienenses de que no es ni bueno que viniera.

No puedo dejar de apuntar que mientras aquí se daban consignas en uno u otro sentido, en Granada se firmaba un pacto por esos mismos partidos, sindicatos y empresarios para dar una 'puñalada' a Jaén y apostar por la conexión granadina al AVE por Antequera, descartando Despeñaperros y por tanto dejando sola a nuestra provincia.

Han sido varios los intentos por mejorar el servicio ferroviario en la provincia. Se acortó el tiempo del viaje con un intercambiador en Alcolea, años más tarde un tren salía de madrugada desde Jaén para subirse en Córdoba a un AVE que facilitaba llegar a primera hora a Madrid. Ahora estamos embarcados en el propósito de conectar ambas ciudades en tres horas. Empeño avalado por informes del Consejo Económico y Social de la Provincia, y cuyo guante ha recogido el Ministerio. Hasta siete empresas se han postulado para realizar el 'Estudio informativo de la conexión de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén'. Se avanza por ahí, pero será despacito: año y medio para realizar este estudio, al que luego sucederá la redacción de los proyectos y los trámites medioambientales... en definitiva no llegará mañana, pero vamos andando.

Por cierto, esta conexión de Jaén a través de Montoro igual condena a Linares-Baeza a seguir con aquellos 'sucios trenes que iban hacia el norte', con los que soñaba un joven Sabina y aventuraban el progreso.

CÁSTULO Y PREMIOS CÁMARA

Una última tesela de este diario dominical. Excepcional enclave para una entrega de premios. La Cámara de Comercio de Linares eligió con acierto el conjunto arqueológico de Cástulo para su gala anual de reconocimientos. Allí se subrayaron los pilares empresariales de un ecosistema diverso sobre el que se sustenta el presente y alumbra un futuro prometedor para la ciudad. Enhorabuena a los premiados y a la Cámara por su afán.