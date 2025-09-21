Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tranvía llegó el pasado miércoles en pruebas hasta el final del recorrido, la parte alta del Paseo de la Estación.
Diario de Teselas

Un inmóvil modelo de ciudad

El tranvía, que completó en pruebas su recorrido esta semana ante una gran expectación, circulará al fin en 2026 pero que nadie olvide que lo hará con quince años de retraso

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:49

Paseos de escolares en bicicleta, promoción de vehículos eléctricos, incentivos para el uso de patinetes, billetes subvencionados de autobús... iniciativas dispares enmarcadas en la Semana ... Europea de la Movilidad. Sin duda, acciones bondadosas que suman y conciencian, pero que no deben hurtar el debate de lo esencial: un modelo de ciudad respecto a la movilidad. ¿Hacia dónde vamos y sobre todo cómo vamos?

