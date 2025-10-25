Comenta Compartir

El pasado día 15 se reunió la mesa de contratación que propone adjudicar a la UTE formada por Fulcrum-Tema la redacción del 'Estudio informativo de la conexión de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén';traducido:el 'bypass' para acortar los tiempos del tren de Jaén capital a Madrid, Hasta siete empresas o UTE han optado a hacerse con este contrato, que finalmente se ha decantado por la citada, con una oferta económica «por valor de 441,348,39 euros, la experiencia del autor del estudio es de 20 años», argumentos que recoge el acta de la mesa de contratación.

Aún no se ha firmado el contrato, a partir de ese día se abre un periodo de máximo 19 meses, más de año y medio, para la redacción de este estudio, que a tenor de lo que indique habrá que valorar las actuaciones y por consiguiente las inversiones, los informes medioambientales y todas las disquisiciones administraciones pertinentes. ¡Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho! Recuerdo que en su anuncio el ministro Óscar Puente subrayó que lo importante era echarlo a andar. Hago un matiz a esa apreciación, hay diferencia entre un largo plazo acotado y un largo plazo indefinido o impreciso.

TIEMPOS DE VIAJE

En la memoria justificativa del análisis de esta propuesta de conexión por Montoro se dice que «permitiría en un horizonte más próximo mejorar los tiempos de viaje entre Madrid y Jaén». ¿Cuál es el horizonte? Saberlo serviría para entender cuándo sería lo «más próximo» y también respecto a qué. Deduzco que la Alta Velocidad por el corredor Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén es menos próximo o incluso lejano. Y una arista más: a la estación Linares-Baeza prácticamente se le condena con este bypass a contar con menos trenes, al menos así se denuncia por parte de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, que lleva años de reivindicaciones para la otrora referencia en el mapa ferroviario nacional.

La misma UTE que ahora redactará el estudio informativo de la conexión de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén realizó el previo estudio de viabilidad, encargado por el Ministerio de Transportes con fecha de 15 de julio de 2022 y un periodo de ejecución de 15 meses;plazo que posteriormente fue ampliado y después estuvo 'en mute' un tiempo hasta que fue anunciado por Puente este mismo año. Y ahora, ya casi en noviembre se da el siguiente paso hacia ese «horizonte más próximo». ¡Ladran, luego cabalgamos! Avanzamos, otros ni eso, dirán unos; mientras otros, con luces más cortas, apremiarán a los 'contrarios': es el juego de la política que nos ha traído hasta aquí.

CASI DESCARRILA

Me paso a las vías del tranvía, que casi descarrilla por enésima vez este pasado lunes; de forma figurada, ya me entiendes. El miércoles volvió a darse un paseo hasta el Paseo de la Estación, pero por ahora sigue en cocheras. Allí, en Vaciacostales, a propósito de la visita de la consejera de Fomento se escenificó la distancia entre la Junta y el Ayuntamiento. Cruce de acusaciones a cuenta de 4,5 millones de euros llegados de fondos europeos... acercarán posturas, o no, pero el lunes hubo tensión. Hasta el punto que finalmente decidieron tirar cada uno por su lado. Por si acaso, recuerdo lo apuntado aquí en una anterior página de este diario de teselas, nadie debería ponerse medallas tras catorce años de desidia con una infraestructura de tal magnitud condenada al ostracismo. Circulará en 2026 y nos subiremos, sin más.

DESAYUNO

En su primera visita al Parador de Jaén, y por extensión al Castillo, no será la última, el consejero de Agricultura llamó la atención sobre la necesidad de aprovechar los recursos hídricos. Ramón Fernández Pacheco, almeriense, viene de una tierra que sabe mucho de eso. En un desayuno de IDEAL, con el apoyo de Caja Rural de Jaén, reivindicó la «apuesta sin precedentes» de la Junta en materia de agua y anunció más de 34 millones de euros para tres proyectos jienenses gracias al plan RegadíA.

Cercano, directo, sin escaquearse de ninguna cuestión y con respuestas concretas, Fernández Pacheco se ganó al auditorio. Además el encuentro sirvió para testar la preocupación por la ausencia de lluvia en este 'veroño' atípico, circunstancia que va a marcar la próxima cosecha de aceituna, más aún en el olivar de secano.

VIALTERRA

Y una última tesela para sumarse a la felicitación por el 25º aniversario de Vialterra. La empresa jienense reunió a más de medio millar de personas en un evento en el que primó «el valor de la actitud», piedra angular sobre la que se cimenta un grupo que asumirá un reto mayúsculo: construir el nuevo Hospital de Málaga, con una inversión de más de 500 millones de euros. El sello jienense en una infraestructura de tal calibre viene a corroborar los éxitos cimentados desde el compromiso con y para Jaén que lidera Juan Manuel Bueno, arropado por su familia y equipo. Felicidades, y como se dijo en la gala, también me apunto a la fiesta de las bodas de oro.