Cementerio de Linares
Diario de Teselas

Cuentas: ni truco ni trato

Partidos de gobierno y oposición no sorprenden en sus valoraciones sobre las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026, ejercicio en el que debe estrenar por fin presupuesto el Ayuntamiento de Jaén tras años de prórroga

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:18



HUBO un tiempo en que la presentación de los presupuestos, ya fueran de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España (estos siguen en ... tiempo de prórroga), era esperada por los periodistas para conocer cuáles eran las nuevas iniciativas, confirmar la continuidad de un proyecto plurianual o incluso para tomar el pulso a cuestiones menores, pero no menos relevantes. Eran años en que había que repasar hojas por ministerios en busca del número que empezara por 23 (referencia de Jaén) para recopilar las partida ( la tecnología vino después a ponerlo más fácil). Algunas reflejaban cuantías mínimas para pagar estudios informativos, pero así se refrendaba la apuesta del Gobierno de turno; ya sabes que el papel lo aguanta todo; hasta para el estudio de la conexión ferroviaria Jaén-Granada, del que nunca más se supo, por ejemplo.

