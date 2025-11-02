Cuentas: ni truco ni trato

HUBO un tiempo en que la presentación de los presupuestos, ya fueran de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España (estos siguen en ... tiempo de prórroga), era esperada por los periodistas para conocer cuáles eran las nuevas iniciativas, confirmar la continuidad de un proyecto plurianual o incluso para tomar el pulso a cuestiones menores, pero no menos relevantes. Eran años en que había que repasar hojas por ministerios en busca del número que empezara por 23 (referencia de Jaén) para recopilar las partida ( la tecnología vino después a ponerlo más fácil). Algunas reflejaban cuantías mínimas para pagar estudios informativos, pero así se refrendaba la apuesta del Gobierno de turno; ya sabes que el papel lo aguanta todo; hasta para el estudio de la conexión ferroviaria Jaén-Granada, del que nunca más se supo, por ejemplo.

Generaba cierta frustración cuando se enmascaraba la inversión en partidas no provincializadas, que lo mismo servían para sacar pecho al político jienense que al onubense; luego quien se llevase el dinero finalmente era otra cuestión. Otra argucia siempre fue esgrimir el resultado de inversión por habitante, claramente enfrentado a la necesidad de impulsar proyectos allá donde más falta hace o incluso donde menos gente vive. Una apuesta es una apuesta.

Esta semana, la Junta de Andalucía confirmó presupuesto, entre otros asuntos, para el Museo Íbero, las infraestructuras hidráulicas de la Ciudad Sanitaria o actuaciones en materia de vivienda o carreteras. Tampoco se olvidan de la puesta en marcha del tranvía, de impulsar estaciones depuradoras de agua y de comprometer iniciativas en materia de vivienda, sostenibilidad, educación y sanidad. Sorpresas ya no hay. Nos conformamos con qué no se pongan más palos en la rueda a esos proyectos que ya por cansinos debieran ser reales y por supuesto que lo se señale finalmente se cumpla, por que ese es otro cantar: el grado de ejecución presupuestaria.

Pero como la interpretación va por barrios, nuestros próceres provinciales han hecho ya sus 'sesudos' análisis y tampoco ninguna sorpresa: la nota estaba preparada. Aplausos y pitos, repartidos con anterioridad. Discrepar no está de moda.

LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO de 2026

Al hilo de presupuestos, el equipo de gobierno de PSOE y JM+ mantiene su intención de dotar de nuevas cuentas al Ayuntamiento de Jaén en 2026 y acabar así con la prórroga arrastrada desde hace años. No fue en el primer trimestre del año, tampoco a la vuelta de vacaciones, pero ahora sí parece que va en serio; hasta se ha pedido convocatoria al Consejo Económico y Social de la Ciudad para su informe.

Por cierto, Jaén Merece Más (uno de los socios) sorprendía esta semana atribuyéndose negociaciones de 'mediador' con el Gobierno central para que se dé el visto bueno al informe del Ministerio de Hacienda que frena la Ciudad de la Justicia, y que tanto reclama la Junta de Andalucía. De hecho, a ésta le han afeado la «humillación presupuestaria», ¡cuán lejos! queda ese idilio cuando el PP trasladó las enmiendas de los 'merece' al Parlamento andaluz.

Creo que buscan remarcar su utilidad como formación política jaenera y actor principal en varios ayuntamientos de la provincia; pero ese propósito no oculta el nerviosismo ante su comparecencia en las elecciones andaluzas. Por si acaso se les ha olvidado, incluso a algunos de ellos y ellas, nacieron para reivindicar una mejor posición de Jaén ante las administraciones, sobre todo la andaluza con más competencias. Luego vinieron los gobiernos municipales y la confusión o la duda.

VICEPRESIDENTA

Sin presupuestos, el Gobierno central invierte y mucho en proyectos relevantes en la provincia. Este es el axioma de los socialistas jienenses que enarbolan el Cetedex como bandera de la transformación industrial o compromisos en materia de infraestructuras hidráulicas con un convenio millonario con la Diputación. Precisamente la titular del Ministerio para la Transición Ecológica estuvo el jueves en Jaén. La vicepresidenta Sara Aagesen se cruzó la provincia en una jornada maratoniana, que arrancó allá donde se hunden sus raíces jaeneras, en Iznatoraf, donde nacieron sus abuelos maternos. Una visita que la ministra deseaba desde hace tiempo y que finalmente pudo cumplir. Conoció iniciativas de reto demográfico (Campus Rural en Beas de Segura) y de transición ecológica (con Acesur en Vilches y actuaciones en Andújar) y nos recordó la importancia de afrontar con medidas el reto del cambio climático.

CONCURSOS DE MIEDO

Y finalmente quiero aludir a un cambio social. Halloween ha ganado a la fiesta de Todos los Santos y al recuerdo de Todos los Difuntos. El relato fue calando entre los más pequeños, incentivado en los colegios, y ya se programan fiestas por doquier que te hacen sentir hasta extraño si no participas. Aquí el Carnaval tiene cierto auge pero en febrero se ven muchos menos disfraces que estos últimos días de octubre. Este segundo carnaval ha desatado tanto frenesí que hay competencia entre ciudades, barrios y colectivos en programar espectaculares pasajes del terror, concursos de miedo y hasta conciertos de muerte. Ni truco ni trato, me decanto por la tradición familiar inculcada por mis mayores, o igual seré yo el mayor. Ánimo y vamos a por noviembre.