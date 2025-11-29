Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel de Black Friday en un comercio. EP
Diario de teselas

De compras 'black' y luces 'off'

Actos en un 25-N reivindicativo contra la violencia de género en la misma semana que condenamos el asesinato de una joven en Campillos; nos queda por avanzar como sociedad.

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

La fecha del 25-N nos recuerda que nos queda mucho por avanzar como sociedad. El martes se sucedieron actos, concentraciones e intervenciones con un ... mismo mensaje e idéntico propósito: condenar la violencia machista y recordar a las víctimas. Esa unidad debiera alzarse con más fuerza en un único acto. El asesinato de una joven en Campillos (Málaga) un día después nos estremeció de nuevo... tanto por avanzar. El presunto asesino, que confesó ante la Guardia Civil, se entregó en el cuartel de Martos. Dolor por una vida truncada por una lacra que nos debe avergonzar. ¡Basta ya!

