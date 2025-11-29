De compras 'black' y luces 'off'

La fecha del 25-N nos recuerda que nos queda mucho por avanzar como sociedad. El martes se sucedieron actos, concentraciones e intervenciones con un ... mismo mensaje e idéntico propósito: condenar la violencia machista y recordar a las víctimas. Esa unidad debiera alzarse con más fuerza en un único acto. El asesinato de una joven en Campillos (Málaga) un día después nos estremeció de nuevo... tanto por avanzar. El presunto asesino, que confesó ante la Guardia Civil, se entregó en el cuartel de Martos. Dolor por una vida truncada por una lacra que nos debe avergonzar. ¡Basta ya!

La jornada reivindicativa del 25-N también puso el foco sobre la violencia vicaria, «la más cruel», la que arrebata a los hijos de sus madres, y en el peor de los casos, les agreden o incluso matan para causar el mayor dolor a sus exparejas. Condena.

Atención también a los peligros de la 'manosfera', que nos debe poner sobre aviso. Los móviles e internet son la puerta de entrada de mensajes misóginos y de odio. Se ataca desde 'guasap' u otras redes sociales, y el peligro es que las chicas normalicen conductas que puedan parecer banales, pero con un fondo perverso. Pasos atrás en los avances por una igualdad real, que nunca debe dejar de exigirse. Ejemplos de lucha y firmeza por alcanzar esa igualdad son Micaela Navarro y Carmen Espín, cuyas trayectorias han sido reconocidas por el Gobierno de España en los Premios Menina. Dos mujeres comprometidas.

Black Friday y luces

Cambio de tesela. Seguro que has picado, es difícil escaparse a la vorágine. Ese es el propósito con el que se lanzó el 'black friday'. Una vez comprada esta jornada, la extendimos a la 'black week' y lo próximo será el 'black month'. Furor por las compras, ofertas irresistibles, descuentos increíbles y otros mensajes nos inundan la navegación por webs o el correo electrónico de firmas que ya ni recordamos que les habíamos dado nuestros datos. La compra on-line de los patucos de tu hijo, ya preadolescente, dejó rastro y ahora esa tienda te manda la oferta 'black friday' de unos baberos increíbles. ¡Problemas del primer mundo! Y así, enfrascados entre buscadores y análisis de porcentajes de rebaja, se engancha el 'black friday' con la campaña navideña.

La disputa por ser los primeros en encender las luces festivas, en plantar el árbol más alto o montar el belén sostenible ha surgido en los últimos años como una consecuencia más del consumismo. Este fin de semana, Granada y Sevilla, por ejemplo, han encendido el alumbrado extraordinario; Abel Caballero va por libre y su 'locura' medida ha situado a Vigo en el mapa de esta competición. Jaén no entra en esa ecuación y el encendido será en la previa del puente de la 'Inmaculada Constitución'. Así viene siendo en los últimos años. Y lo veo bien, más aún cuando aquí las encenderemos para la San Antón, esa mágica noche de la carrera popular en la que la capital brilla con más luz, con antorchas y lumbres festivas. Igual estaría mejor que el encendido no fuera parcial en días sucesivos hasta que el viernes se prenda toda la ciudad.

El bosque animado

Comercio y hostelería se afanan en estrujar más y mejor este periodo tan bueno de ventas para ambos sectores; ya vendrá enero y febrero, 'Viaje por las luces' me llama la atención desde el escaparate de una agencia. Ya es una motivación para visitar una ciudad. Nuestra jaenera 'calle Larios' es Roldán y Marín, donde con la implicación de los comerciantes se combinan cadencias lumínicas y musicales para atraer a gentes de la provincia. Esta Navidad se renueva el espectáculo y la vía se convertirá en un bosque animado.

Todo por revitalizar el centro comercial de la ciudad, más allá de la hostelería que es evidente que en las próximas fechas van a llenar barras y mesas. Esta semana de noviembre ya se han dado comidas y cenas de empresa. Noviembre. Y es que no eres nadie si no tienes cuatro o cinco quedadas, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los del equipo, con los de la cofradía,... hasta con la familia.

Parque comercial

Desde hace demasiado tiempo siempre llegamos tarde respecto a otras ciudades. Otro ejemplo es la apertura del Victoria Park, un parque comercial junto al estadio de fútbol que se pergeñó a finales del siglo pasado y por avatares de la administración no ha sido realidad hasta esta semana. En el acto de inauguración, el alcalde recordó que la zona llevaba casi 25 años pendiente de urbanización. El estadio se hizo pero nunca se acometió la segunda parte, la urbanización para puesta en carga del terreno por parte de la ciudad a la empresa Mipelsa que lo cedió. Millán se reivindicó por la resolución y lamentó esta demora de décadas. Bien está lo que bien acaba, pero no es de justicia.