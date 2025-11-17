Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Autoridades participantes en la reunión de la comisión provincial del PFEA. Ideal

Los jornales del Plan Especial de Empleo de Diputación computarán para el subsidio agrario

La comisión del PFEA aprueba la incorporación de los proyectos incluidos en esta iniciativa

A. Cubillo

Jaén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:52

Los más de 50.000 jornales que se generarán a través del Plan Especial de Empleo 2025/2026 de la Diputación Provincial de Jaén computarán ... de nuevo para el subsidio agrario. La comisión provincial del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) celebrada este lunes ha aprobado, por unanimidad, la incorporación a este programa de los proyectos presentados por los ayuntamientos a este plan.

