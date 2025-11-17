Los jornales del Plan Especial de Empleo de Diputación computarán para el subsidio agrario

Los más de 50.000 jornales que se generarán a través del Plan Especial de Empleo 2025/2026 de la Diputación Provincial de Jaén computarán ... de nuevo para el subsidio agrario. La comisión provincial del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) celebrada este lunes ha aprobado, por unanimidad, la incorporación a este programa de los proyectos presentados por los ayuntamientos a este plan.

El Plan Especial de Empleo tendrá un montante de algo más de tres millones de euros, cantidad a la que se añaden los fondos aportados por los propios ayuntamientos para la ejecución de los proyectos presentados, de forma que el montante global de este plan «suma una inversión total superior a los 5,4 millones de euros», ha explicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

Este plan es el cuarto que pone en marcha de forma consecutiva la Administración provincial para ayudar a los ayuntamientos en esta materia, «sin ser una competencia de la Diputación, sino de la Junta de Andalucía», ha recordado el diputado de Infraestructuras Municipales. Irá dirigido a sufragar los gastos de sueldo y seguridad social de aquellos contratos que formalicen los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que se beneficiarán del mismo. Los más de tres millones se distribuirán según los tramos de población de estas localidades, una cantidad que oscilará entre los 27.000 euros que recibirán los municipios menores de 1.000 habitantes hasta los 42.000 euros para los mayores de 10.000 habitantes.

Desarrollo del PFEA

En esta reunión se ha hecho balance también del desarrollo del PFEA en la provincia en lo que va de año. Más del 95% de los proyectos presentados por los ayuntamientos de la provincia ya se encuentran en marcha y los restantes comenzarán «en los próximos días», según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público Empleo Estatal, ya ha abonado prácticamente la totalidad de los 25,7 millones de euros aprobados para este año.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha presidido la comisión junto a la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Isabel Mendoza, en la que también han participado el secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, y el diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, entre otros.

El subdelegado ha señalado que desde 2018 la aportación estatal al PFEA en Jaén ha crecido en 6,7 millones de euros, a pesar de escenarios «complejos» como la prórroga presupuestaria. «El incremento ha sido progresivo y constante. En 2018 la dotación para la provincia fue de unos 19 millones de euros; en la actualidad, el aumento acumulado alcanza el 35,2%, lo que demuestra el respaldo del Ejecutivo central a esta provincia», ha dicho Fernández.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España amplíe los fondos destinados al PFEA, «cuya financiación permanece congelada los últimos 3 años ante la no aprobación de nuevos presupuestos del Gobierno central», tal y como ha trasladado la Junta en una nota.

Al mismo tiempo, Estrella ha reiterado y defendido el paso al frente de la Administración autonómica en lo que a planes y programas de empleo para la provincia se refiere, «que han beneficiado a cerca de 10.000 jienenses con una inversión global, desde el año 2020, de 129 millones de euros».