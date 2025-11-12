Jornada de puertas abiertas en AJAR por el Día sin Alcohol

La Asociación Jiennense de Alcohólicos Rehabilitados (AJAR) ha inaugurado, con motivo del Día Mundial sin Alcohol, unas jornadas de puertas abiertas a la que han ... asistido las concejalas de Servicios Sociales y Atención y Participación Ciudadana, Ángeles Díaz de la Torre y María del Carmen Angulo.

Durante su intervención, Ángeles Díaz de la Torre ha valorado y ha felicitado a la asociación por su trabajo «acompañando a los afectados en procesos vinculados al consumo y sosteniendo vidas a través de la presencia, escucha, constancia y vínculo». La concejala ha informado que este año se ha vuelto a recuperar la Mesa Local de Coordinación de Adicciones, «devolviéndola a su función original: ser el espacio donde se decide cómo se interviene, cómo se prioriza y cómo se acompaña».

En este sentido, ha explicado que dicha mesa funciona con calendario, responsabilidades definidas y evaluación y, en ella, «nos sentamos el Ayuntamiento (Servicios Sociales, Salud, Igualdad, Juventud, Educación, Participación y Deportes), el Centro Provincial de Drogodependencias de la Diputación y las entidades que trabajan en el territorio».

En su planificación se incluyen la perspectiva de género en materia de drogodependencias, la intervención en centro educativos, el acompañamiento a familias en los cinco centros sociales municipales, la intervención con juventud y, este año, ha añadido, «damos un paso estructural en la intervención comunitaria en barrios estableciendo como zonas prioritarias La Magdalena, Peñamefécit, El Valle, Las Fuentezuelas y El Bulevar».