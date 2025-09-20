Una jornada para el disfrute en familia

Ambiente familiar el que se vio este sábado en Ibercaza con gran afluencia de público sobre todo en las demostraciones de adiestramiento de perros, así ... como en el expositor de Huroneros Alhambra donde los más pequeños contemplaban con caras de sorpresa estos animales que suelen utilizarse para controlar las plagas de conejos. El búho real y el águila escudada provenientes del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas captaron también todos los focos, al igual que la exposición de animales naturalizados que se centra en la fauna de las montañas de Asia. Poca gente que fue ayer a Ibercaza salió sin una foto de ellos.

Por otro lado, hubo quien puso a prueba su puntería en los puestos habilitados para el tiro con carabina de aire comprimido y tiro con arco al vuelo. En este último se encontraba Noel Simón, un niño de 10 años de Castellar cuya experiencia deja entrever que el relevo generacional en la caza en este caso sí está garantizado. Su afición le viene por vía materna: todo lo que sabe de este mundo lo ha aprendido de su madre, Conso, y de su abuelo con quien va a cazar siempre que puede. Ya con ocho meses su madre se lo llevaba consigo al coto.

En Ibercaza no puede faltar el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que vela por la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. El instituto armado siempre ha trabajado para garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la caza, pesca y conservación de bosques, como recordó el teniente Otero.

Los agentes de medio ambiente también tienen como función principal la protección de la naturaleza. Así lo resumió el coordinador provincial, José María Moreno, quien especificó que en materia de caza se centran sobre todo en el control del furtivismo y en que se cumpla la legislación vigente.

«La caza es necesaria para el control de poblaciones, entre ellas las de conejos, cabras montesas e incluso ciervos. Cuando tenemos una población muy alta se crean animales débiles porque no tienen comida ni recursos suficientes, lo que deriva en enfermedades y epidemias. Lo ideal sería mantener un equilibrio poblacional para que haya animales fuertes», explicó Moreno a IDEAL.

Clausura

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, intervino en la clausura del Consejo Provincial de la Federación Andaluza de Caza que se celebró en el marco de esta feria. En este acto, al que también asistió la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, el presidente de la Administración provincial reiteró la importancia de este sector en la provincia, «no solo porque tenga 15.000 federados, sino también por lo que supone desde el punto de vista social y medioambiental. Vosotros sois los primeros preocupados para que el campo esté como debe estar», señaló.

La programación del sábado incluyó además un taller de homologación de trofeos de caza, una exhibición simulada de caza con hurón y la presentación del libro 'La perdiz con reclamo' por parte de Juan José Cabrero, así como una degustación gastronómica con productos jienenses de la mano de Casa Herminia en el estand de Diputación, entre otras actividades.