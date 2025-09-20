Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exhibición de adiestramiento de perros. A. C.

Una jornada para el disfrute en familia

Ibercaza alcanza su ecuador con gran afluencia de público que se interesa por las exhibiciones y la gastronomía

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:54

Ambiente familiar el que se vio este sábado en Ibercaza con gran afluencia de público sobre todo en las demostraciones de adiestramiento de perros, así ... como en el expositor de Huroneros Alhambra donde los más pequeños contemplaban con caras de sorpresa estos animales que suelen utilizarse para controlar las plagas de conejos. El búho real y el águila escudada provenientes del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas captaron también todos los focos, al igual que la exposición de animales naturalizados que se centra en la fauna de las montañas de Asia. Poca gente que fue ayer a Ibercaza salió sin una foto de ellos.

