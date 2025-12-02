Jornada para debatir sobre el biometano, 'una conversación necesaria'

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén y la empresa de innovación ambiental Bioliza han celebrado este martes la jornada 'Biometano en ... Jaén: una conversación necesaria', un encuentro que ha situado a la capital jienense como punto de referencia nacional en el análisis de esta tecnología y de sus implicaciones económicas, sociales y ambientales.

La sesión, que ha tenido lugar en la Sala Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios, reunió entre las 9:00 y las 14:00 horas a investigadores, empresas del sector, universidades, agentes públicos, plataformas en contra del biometano y ciudadanía interesada. El objetivo era aportar claridad, datos y diálogo constructivo ante la proliferación de proyectos de biometano en la provincia y el debate que estos proyectos han suscitado.

Encuentro plural

Durante la inauguración, el presidente del CES, Manuel Parras, subrayó la responsabilidad del organismo ante un debate creciente en el territorio. «Nuestra obligación es arrojar luz desde la evidencia científica, desde la experiencia y desde la situación en Europa, y el CES debe ofrecer información fiable», sostuvo Parras.

Por su parte, el director de Bioliza, Pepe La Cal, valoró la amplia participación y recalcó el papel del encuentro como espacio para comprender el alcance real del biometano. «Queremos generar un encuentro sosegado y riguroso que aporte conocimiento en torno al biometano, porque puede ser muy beneficioso para el desarrollo de la provincia de Jaén».

«En Jaén conviven miradas muy distintas: quienes ven una oportunidad en el biometano y quienes muestran escepticismo; precisamente por eso este diálogo era necesario». Todo ello ha dado lugar a una jornada en la que, confirma La Cal, «hemos puesto el foco en los temas más sensibles para la opinión pública (olores, aceptación social, impacto ambiental o los retos del alperujo) para ofrecer respuestas basadas en la ciencia».

Tras la inauguración, el encuentro avanzó con un bloque de ponencias que abordaron el biometano desde múltiples perspectivas. Cyril Roux (S3D) abrió la sesión con una exposición sobre las claves extraídas de plantas europeas. Le siguieron Víctor del Coso (EHS Techniques), quien profundizó en el diálogo territorial necesario para proyectos con impacto local; y Fernando Valladares (CSIC), que explicó las ventajas e inconvenientes del biogás desde la ciencia.

El programa continuó con las intervenciones de David Marín (AVEBIOM), Laureano Parrilla (APPA Biogás), Julio A. Calero (Universidad de Jaén), Antonio Amo (SUEZ) y Soraya Zahedi (Instituto de la Grasa, CSIC), quienes analizaron cuestiones como la economía rural, la inversión verde, la valorización de digestatos o los retos científicos del alperujo como sustrato. La jornada concluyó con una mesa de debate abierta a la participación del público y la clausura institucional a cargo de Emilio López Carmona, representante de BIOCIRC, y del propio presidente del CES.