Los jienenses se vuelcan un año más con la Gran Recogida

No eran ni las doce de la mañana y ya se habían llenado dos 'bañeras' —cajas grandes — de alimentos no perecederos en el supermercado Más ... y Más de la calle Navas de Tolosa de la capital con motivo de la Gran Recogida organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Los jienenses vuelven a mostrar una vez más su solidaridad donando aceite de oliva, leche de fórmula para bebés, potitos y productos de higiene, entre otros, pero también dinero.

Las caras de los voluntarios se iluminan con cada aportación: en la mañana de este sábado le ha tocado el turno a David, Pablo y Jorge, alumnos de primero de Bachillerato del IES Fuente de la Peña que participan por primera vez en esta iniciativa solidaria. Junto a ellos está el vicedirector del centro, Julián Medina, que ayuda a colocar los productos donados en los carros y de ahí, a las cajas.

Desde este instituto se coordinan cinco supermercados de la cadena Más y Más en la ciudad jienense, por lo que se han establecido varios turnos de voluntarios para cubrir las jornadas del viernes y sábado. Unos 100 alumnos en total de primero y segundo de Bachillerato.

Ampliar Una mujer entrega leche y galletas a los voluntarios en un supermercado Más y Más. A. Cubillo

«Ya tenemos casi seis 'bañeras' más altas que nosotros llenas de comida. La gente es muy solidaria. Esta mañana, una mujer mayor ha donado un carro entero cuyo importe superaba los cien euros», relata Medina a IDEAL.

Mercadona, con sus 22 tiendas en Jaén, y El Corte Inglés también se suman a la Gran Recogida. Ambos ofrecen la posibilidad de hacer donaciones económicas al pasar por caja hasta el 16 de noviembre. «Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos», según Jesús Sánchez, responsable de Procesos Donaciones de Mercadona. Esta compañía aportará un 10% adicional de la recaudación total.

En el caso de El Corte Inglés, la donación podrá realizarse tanto en las líneas de caja de los supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Sánchez Romero, como a través de la web y la app. El Corte Inglés realizará una aportación adicional en productos de primera necesidad equivalente al 10% de la recaudación obtenida.

Pobreza

Según el último Informe sobre el Estado de la Pobreza, en 2024 cerca de 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población española) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellas, 9,6 millones viven con menos de 965 euros al mes, mientras que el gasto medio por persona supera los 1.100 euros, según el INE.

El objetivo de esta edición de la Gran Recogida es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos en toda España.