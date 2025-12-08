Los jienenses sufren una estafa informática cada dos horas

Los crímenes convencionales en la provincia de Jaén han bajado durante el tercer trimestre del año 1,4%. Se trata de los casos de homicidio, ... lesiones, riñas, agresiones sexuales, robos con fuerza o hurtos, entre otros. Por otro lado, la cibercriminalidad, con su propia subsección en los indicadores de seguridad del Ministerio de Interior, sube un 9%, especialmente las estafas informáticas, que aumentan un 9,3%. Representan casi el 90% de los ciberdelitos y se denuncia uno cada dos horas.

Andalucía cerró el tercer trimestre de 2025 con un descenso de un 0,7 por ciento en la criminalidad convencional, que se traduce en 1.806 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, manteniendo la tasa de criminalidad cerca de tres puntos por debajo de la media nacional, según los datos correspondientes a los meses de enero a septiembre de este año de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En Jaén, la caída es mayor, y se contempla en el descenso de los delitos contra la libertad sexual, los de homicidio dolorosos, robos en domicilio y sustracción de vehículos.

En concreto, donde más se observa el descenso es en los robos de coches, con una bajada del 18,1%, sumando 104 en Jaén entre los meses de enero a septiembre de 2025. Los robos con fuerza en establecimientos caen un 13,4%, siendo un total de 652 los registrados en los datos computados por la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autónoma y Policías Locales. En los domicilios también se ha entrado menos, siendo los robos con fuerza 502, un 14,6% menos que el mismo periodo del año pasado.

Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno de España en Jaén, ha valorado que en el marco de la seguridad, con los datos del descenso en criminalidad, «en Jaén continúa siendo especialmente positivo», con una tasa 20 puntos por debajo del nacional, lo que lo convierte y mantiene como «una de las provincias más seguras de España».

Además, ha señalado que el porcentaje de esclarecimiento de los casos por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es «altísimo», llegando a dar luz a la mitad de los sucesos. «Esto refleja la sólida capacidad investigadora de los agentes», apuntaba Fernández, y destacaba que el nivel de resolución jienense «es de ejemplo».

Contraste

En Andalucía, en el ámbito de la criminalidad convencional, que suma 247.069 delitos, destaca especialmente la reducción de los robos con fuerza en domicilio o establecimientos, que han bajado un 14,6%, así como los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que también se han reducido un 5,6% respecto al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024.

Por otra parte, en cuanto a los ciberdelitos, aquellos cometidos a través de las tecnologías por lo que delincuentes y víctimas no están sujetos a la misma localización, éstos aumentaron un 13,4%, pasando de 60.474 a 68.556, donde las estafas informáticas aglutinan el mayor número, con 58.988.

Al hilo, debido al incremento de la ciberdelincuencia en España, el Ministerio del Interior aprobó en 2021 el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de «mejorar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir la ciberdelincuencia» y generar un nuevo impulso operativo y técnico eficaz «que garantice la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana», afirman desde el Ministerio.