Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Los jienenses sufren una estafa informática cada dos horas

El último informe sobre criminalidad muestra un aumento de más del 9% en la provincia

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:49

Comenta

Los crímenes convencionales en la provincia de Jaén han bajado durante el tercer trimestre del año 1,4%. Se trata de los casos de homicidio, ... lesiones, riñas, agresiones sexuales, robos con fuerza o hurtos, entre otros. Por otro lado, la cibercriminalidad, con su propia subsección en los indicadores de seguridad del Ministerio de Interior, sube un 9%, especialmente las estafas informáticas, que aumentan un 9,3%. Representan casi el 90% de los ciberdelitos y se denuncia uno cada dos horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva línea de transporte público entre Entrecaminos-Ciudad Jardín y Jaén
  2. 2 Una lavadora provoca un incendio tras arder en una vivienda de Torredelcampo
  3. 3 El punto en Extremadura le supo a poco al Linares Deportivo
  4. 4 Investigadora de la UJA, parte de un equipo que estudia la influencia de la memoria en la adaptación al frío
  5. 5 Mejoras en la carretera que une Lahiguera y Fuerte del Rey
  6. 6 Otros 134 aparcamientos junto a la Policía Local para uso en eventos
  7. 7

    El número de muertes en Jaén duplica el de los nacimientos
  8. 8

    Â«No dudamos en apoyar los proyectos que puedan ser una oportunidad transformadoraÂ»
  9. 9

    El número de muertes en Jaén duplica el de los nacimientos
  10. 10

    El aguilando sale a la calle para anunciar la Navidad en Vilches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los jienenses sufren una estafa informática cada dos horas

Los jienenses sufren una estafa informática cada dos horas