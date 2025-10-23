Los jienenses se podrán hacer el DNI y el pasaporte sobre ruedas Los vehículos integrales de documentación o Vidoc llegan a Jaén para acelerar y facilitar los trámites

DNI y pasaportes a domicilio. Es un poco la idea que se maneja en la creación de los Vidoc o vehículos integrales de documentación de la Policía Nacional, que permiten la expedición de carné de identidad y pasaporte en una furgoneta que se desplaza por distintos municipios de la provincia.

Arjona ha sido el lugar elegido para presentar este servicio sobre ruedas que sirve para facilitar y acelerar los trámites habituales de las oficinas de expedición de ambos documentos. El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha acudido a la presentación del vehículo acompañado, entre otros, por el alcalde, Juan Latorre, y la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Layla Dris Hach-Mohamed.

Ampliar Presentación en Arjona.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Identidad Digital, puesto en marcha por la Dirección General de la Policía y financiado por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de «furgonetas último modelo» con una longitud de 7,367 metros de longitud y 2,960 metros de altura, que están serigrafiadas con distintivos policiales y disponen de acústicos, luminosos y sistemas de comunicación.

«Estos vehículos van a comenzar a recorrer las zonas rurales de la provincia, dando servicio a la demanda de los ciudadanos de esas localidades para la expedición tanto del DNI como del pasaporte en un mismo acto y de forma inmediata», ha destacado Fernández, que ha añadido: «Pero, además, tienen una particularidad especial de poder tramitar la expedición del documento nacional de identidad o del pasaporte de forma inmediata, sin tener que acudir a un una oficina física de expedición de documentación».

Tres en uno

De esta forma, según ha apuntado, este trámite, que requería de tres pasos --desplazamiento y toma de huellas, impresión en dependencias, y posterior entrega en punto de solicitud--, se podrá realizar desde ahora en unos minutos, tanto para el DNI como para el pasaporte. Además, «ante cualquier inclemencia meteorológica, las Vidoc disponen de un grupo electrógeno para poder seguir prestando servicio con normalidad».

El alcalde de Arjona ha agradecido «la cercanía» de los servicios del CNP en el ámbito de expedición de documentación, de modo que los vecinos no tienen que desplazarse a Andújar, como cabeza de comarca: «Es un honor que la Policía Nacional haya tenido a bien acercarse a nuestra localidad para que además, conozcamos los distintos servicios que realiza este cuerpo», ha declarado

PADs

Por otra parte, todos los ciudadanos seguirán pudiendo utilizar todos los días los ocho PADs ubicados en diferentes localidades de la provincia, concretamente en Alcaudete, Alcalá la Real, Baeza, Beas de Segura, Jodar, La Carolina, Santisteban del Puerto y Villacarrillo, encontrándose éstos ubicados en las instalaciones municipales designadas por cada uno de los Ayuntamientos, a disposición de los ciudadanos que los necesiten.

Estos dispositivos permiten la renovación de los certificados electrónicos de los documentos de identidad, el cambio de la contraseña de acceso, así como el registro en la aplicación MiDNI.