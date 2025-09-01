85 jienenses logran la inserción laboral gracias a un proyecto en favor de las personas vulnerables Más de un centenar ha conseguido mejorar su empleabilidad en el mercado laboral a través de la adquisición de conocimientos técnicos y competencias

Más de un centenar de personas han logrado su inserción laboral gracias al programa Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, una iniciativa gestionada por la Diputación de Jaén y financiada por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, y el Servicio Andaluz de Empleo, dirigida a personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, destaca el éxito de las dos líneas desarrolladas por la Administración provincial que suman un presupuesto de 900.000 euros. El proyecto está dirigido a colectivos vulnerables, entre los que se encuentran personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, personas en situación de exclusión social y personas perceptoras de prestaciones como el subsidio por desempleo o la renta activa de inserción

De los 103 participantes, 85 han logrado insertarse laboralmente. «Hemos superado los objetivos del programa que contemplaba 100 proyectos integrales y 40 inserciones, por lo que estamos muy satisfechos». De todas las personas que han participado en el programa, 69 mujeres y 34 hombres, han mejorado su empleabilidad y su posicionamiento en el mercado laboral a través de la adquisición de conocimientos técnicos, competencias y habilidades laborales.

Los inscritos realizan diferentes acciones de orientación laboral y de formación de al menos 50 horas, para lo que reciben un incentivo económico de 528 euros por su participación. En la segunda fase se llevan a cabo acciones de orientación para la inserción laboral, acompañamiento y prospección del mercado de trabajo, con una duración de 40 horas.

El diputado de Empleo y Empresa remarca la complejidad de este programa «para el que hemos contado con la colaboración de numerosas empresas de la provincia, ayuntamientos y agentes sociales como los centros Guadalinfo, para entre todos poder detectar los diferentes perfiles de las personas desempleadas y favorecer que puedan ingresar en este mundo laboral tan difícil y complejo en muchas ocasiones», explica Carmona.

Junto al proyecto dirigido a colectivos vulnerables, la Diputación ejecuta otro destinado a mejorar la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 29 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta línea, que se desarrollará hasta junio de 2026, ha permitido que 58 personas reciban orientación y formación, de las cuales 25 han logrado un empleo.