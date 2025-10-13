Los jienenses exprimen las últimas horas del puente del Pilar en el ferial

La capital afronta un lunes doblemente festivo con algo menos de afluencia en el recinto ferial que el domingo, pero las mismas ganas de pasarlo ... bien. Quienes han tenido la suerte de coger el puente con motivo de la Fiesta Nacional aprovechan el día para comer en las casetas con amigos o familiares, y exprimir así las últimas horas antes de la vuelta a la rutina.

La sobremesa se extiende con conversaciones animadas por la música y de ahí, a las casetas de baile para 'bajar' todo lo que se ha comido. Los más pequeños, por su parte, juegan y caminan por las calles del ferial con la vista puesta en la próxima atracción en la que se van a montar.

Con este lunes que sabe a domingo se cierra el primer fin de semana de la Feria de San Lucas, que deja buenas sensaciones en el ambiente. Los caseteros y feriantes daban la bienvenida al público el viernes pasado al mediodía con la iniciativa 'Destapa el ferial', en la que se ofreció arroz y bebida gratis.

A. C.

Desde entonces, el ritmo ha sido frenético. Ese mismo día, el Teatro Darymelia acogió el Festival Flamenco 'Pepe Polluelas', un clásico de San Lucas que celebró su edición número 53 con las actuaciones de El Pele, Julia Moreno 'La Debla' y el niño Seve a la guitarra, entre otros.

El grupo de rumba y flamenco urbano Los Yakis subió el telón de los conciertos de feria en el auditorio de la Alameda, escenario por el que también han pasado estos días Juacko, Ptzeta, Marlena, Reino de Hades, Megara y Mägo de Oz.

A. C.

Las bandas de música de la capital y la provincia también han tenido su protagonismo en la decimocuarta edición de Festiband, en homenaje a José Cuadrado Pérez. En esta ocasión han participado la Sociedad Filarmónica de Jaén, la Banda de Música de Valdepeñas de Jaén y la Asociación Musical Silverio Campos de Sabiote.

En el centro hay demostraciones de baile del alumnado de las academias jienenses dentro de la iniciativa 'Jaén, baila en Feria'.

Convivencias

Esta semana en la que toca volver al trabajo y al colegio se sucederán las convivencias de partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y colectivos sociales en el recinto ferial, unas jornadas algo más tranquilas que sirven de antesala al día grande, San Lucas. Ahí no faltarán las famosas Chilindrinas organizadas por la Asociación Vecinal Arco del Consuelo-Casco Antiguo

Pero hasta entonces aún queda por delante una semana repleta de actividades. Este martes 14 de octubre será el primero de los días de la infancia con todas las atracciones a 2,50 euros, excepto las de menos de 16 plazas y recorrido único, que tendrán un precio de tres euros. Además, en horario de 16:00 a 18:00 horas se producirá el apagado de la música en todo el recinto ferial. El segundo día de la infancia será el 19 de octubre, fecha en la que Jaén dirá adiós a su Feria de San Lucas.