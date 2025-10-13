Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ambiente este lunes en el recinto ferial. Fotos: A. Cubillo

Los jienenses exprimen las últimas horas del puente del Pilar en el ferial

Casetas, baile y atracciones animan el lunes festivo antes de volver a la rutina y enfilar la segunda parte de San Lucas

Ascensión Cubillo

Jaén

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:27

La capital afronta un lunes doblemente festivo con algo menos de afluencia en el recinto ferial que el domingo, pero las mismas ganas de pasarlo ... bien. Quienes han tenido la suerte de coger el puente con motivo de la Fiesta Nacional aprovechan el día para comer en las casetas con amigos o familiares, y exprimir así las últimas horas antes de la vuelta a la rutina.

