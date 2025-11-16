Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jienenses cumplen con la XXV Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz y la Integración

El objetivo de esta prueba, que se celebra en la capital, es promover la participación de todos los colectivos a fin de lograr su plena integración social a través de la práctica deportiva

R. I.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:18

La concejala de Deportes, Beatriz López, junto a la diputada provincial de Deportes, África Colomo, y la directora del IES Santa Catalina de Alejandría, Pilar ... Abelenda, han participado en la salida de la XXV Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz y la Integración, que el centro organiza de forma conjunta con el Patronato Municipal de Deportes.

