Los jienenses tienen cuatro veces más mascotas que hijos
En el año 2024 se dieron de alta a casi 17.000 animales en la provincia, mientras que se produjeron poco más de 4.000 alumbramientos
Jesús Jiménez
Jaén
Domingo, 26 de octubre 2025, 22:54
¿Ha paseado por las calles de Jaén y ha visto más perros que niños o jóvenes? No ha sido solo una percepción, la realidad ... es que en la provincia cada vez hay mayor diferencia entre el número de mascotas y menores de edad, de tal forma que se cuadriplican el número de altas de animales de compañía frente a los nacimientos de jienenses.
Así lo demuestra la Estadística de Animales de Compañía de Andalucía de 2024, donde se establece que de enero a septiembre del año pasado se dieron de alta a casi 17.000 mascotas (16.908), de las cuales más de 80% correspondieron a perros (13.752).
Por el contrario, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nacimientos en la provincia se situaron por debajo de los 4.200, y eso en los doce meses. Por tanto, el número de altas de mascotas es cuatro veces superior al de alumbramientos, y si solo se tienen en cuenta la cifra de los perros sería tres veces superior a la de los partos.
Para David Cámara, demógrafo y profesor de Sociología en la Universidad de Jaén (UJA), no existe una relación directa entre el descenso de la natalidad y el aumento de las mascotas. Para el experto, ambos fenómenos se producen por lo que el denomina como 'Proceso de individualización de la sociedad.
«El tamaño de los hogares se ha reducido de forma constante desde la década de los 70 y cada vez hay más gente que vive sola. Ha cambiado la mentalidad, nos centramos en satisfacer nuestras necesidades y la realización personal, dejando de lado las antiguas expectativas de casarte y tener hijos», explica el demógrafo.
De esta manera, las mascotas entran en los hogares por dos motivos. «Tenemos a las personas forzadas, los solteros que adoptan una mascota para cubrir sus necesidades emocionales. Y luego están los motivos deseados, de aquellas personas con pareja o familia que buscan ese sentimiento pero con un animal, que no es tan demandante a nivel emocional y personal», desarrolla.
Las cifras así lo confirman. Según el último informe del Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, elaborado con datos de 2023, en la provincia había un total de 101.700 menores de edad, apenas un 16,4% del total de la población (porcentaje más bajo de toda Andalucía).
La Estadística de Animales de Compañía de Andalucía antes mencionada señala que en la provincia hay censadas más de 191.000 mascotas, es decir, prácticamente el doble que menores de edad. De hecho, si se contabiliza solo los perros, la diferencia es del 70.000, lo que deja una conclusión clara: es más fácil ver a un perro paseando por la calle que a niños o jóvenes.
Cambio de mentalidad
David Cámara señala que esta situación está relacionada con el cambio de paradigma respecto a los animales. «Antes en un hogar había mascotas por motivos utilitarios. Un gato impedía que proliferaran los ratones, y un perro servía de guardián. Ahora se acogen por motivos sentimentales, por que nos hagan compañía», explica el experto.
La tendencia de adoptar una mascota continúa al alza. En 2024 hasta septiembre había un total de 174.367 dueños de algún animal en la provincia, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior (poco más de 168.000). De ellos, la gran mayoría corresponden a personas que se hacen cargo de perros (156.689).
En la adopción de mascotas también hay diferencias por sexo. En el caso de los perros los responsables suelen ser hombres, en concreto hay el doble de propietarios masculinos que femeninos. Sin embargo, la tendencia se invierte en el caso de los gatos, segundo animal de compañía más común y donde las mujeres representan el doble de titularidades frente a los varones.
«La natalidad no depende de la economía; su caída es estructural y el dinero solo influye en cuándo tenerlos»
Una opinión muy extendida es que la economía es un factor clave determinante en la natalidad, una idea que David Cámara rechaza, al considera que «la tendencia de la caída de los alumbramientos ha sido constante, a pesar de que ha habido ciclos económicos malos, como la crisis del 2007, y otros buenos», detalla el experto.
«Lo que si determina la economía es el 'timing', el momento de tenerlos, pero no la intensidad. Si una pareja quiere tener dos hijos pero llega una crisis, lo normal es que pospongan el intento hasta que mejore la situación, pero van a seguir queriendo tener dos hijos», asevera Cámara.
Es cierto que se producen ligeras estabilizaciones, una situación que el profesor de Sociología achaca «a la entrada de nuevas generaciones que tienen hijo, pero que no suponen un cambio de tendencia». Entre los factores determinantes en la caída de la natalidad también se encuentra el difícil acceso al mercado laboral.
«La situación del mercado laboral te obliga a prepararte muchísimo, primero con una carrera, máster, prácticas, y después encontrar un trabajo estable con el que formar un hogar hace que muchas parejas se planten en los 30 años sin posibilidad de intentarlo. Y entonces, si querían tener varios hijos, a lo mejor solo les da tiempo a uno», explica David Cámara.
Respecto a las proyecciones de futuro, el demógrafo asevera que en el futuro ya no habrá una pirámide de edad como hasta ahora, sino que será una estructura más homogénea . «Nunca volveremos a la natalidad de hace 50 años, cuando era normal familias con cuatro hijos. Habrá más infecundidad, si se logra que por cada pareja haya dos hijos será todo un hito, pero lo más probable es que se estabilice en un 1,5 o 1,6»
