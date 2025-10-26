Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hay más de 170.000 perros censados en la provincia. EFE

Los jienenses tienen cuatro veces más mascotas que hijos

En el año 2024 se dieron de alta a casi 17.000 animales en la provincia, mientras que se produjeron poco más de 4.000 alumbramientos

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:54

¿Ha paseado por las calles de Jaén y ha visto más perros que niños o jóvenes? No ha sido solo una percepción, la realidad ... es que en la provincia cada vez hay mayor diferencia entre el número de mascotas y menores de edad, de tal forma que se cuadriplican el número de altas de animales de compañía frente a los nacimientos de jienenses.

