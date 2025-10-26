Los jienenses tienen cuatro veces más mascotas que hijos

¿Ha paseado por las calles de Jaén y ha visto más perros que niños o jóvenes? No ha sido solo una percepción, la realidad ... es que en la provincia cada vez hay mayor diferencia entre el número de mascotas y menores de edad, de tal forma que se cuadriplican el número de altas de animales de compañía frente a los nacimientos de jienenses.

Así lo demuestra la Estadística de Animales de Compañía de Andalucía de 2024, donde se establece que de enero a septiembre del año pasado se dieron de alta a casi 17.000 mascotas (16.908), de las cuales más de 80% correspondieron a perros (13.752).

Por el contrario, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los nacimientos en la provincia se situaron por debajo de los 4.200, y eso en los doce meses. Por tanto, el número de altas de mascotas es cuatro veces superior al de alumbramientos, y si solo se tienen en cuenta la cifra de los perros sería tres veces superior a la de los partos.

Para David Cámara, demógrafo y profesor de Sociología en la Universidad de Jaén (UJA), no existe una relación directa entre el descenso de la natalidad y el aumento de las mascotas. Para el experto, ambos fenómenos se producen por lo que el denomina como 'Proceso de individualización de la sociedad.

«El tamaño de los hogares se ha reducido de forma constante desde la década de los 70 y cada vez hay más gente que vive sola. Ha cambiado la mentalidad, nos centramos en satisfacer nuestras necesidades y la realización personal, dejando de lado las antiguas expectativas de casarte y tener hijos», explica el demógrafo.

De esta manera, las mascotas entran en los hogares por dos motivos. «Tenemos a las personas forzadas, los solteros que adoptan una mascota para cubrir sus necesidades emocionales. Y luego están los motivos deseados, de aquellas personas con pareja o familia que buscan ese sentimiento pero con un animal, que no es tan demandante a nivel emocional y personal», desarrolla.

Las cifras así lo confirman. Según el último informe del Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, elaborado con datos de 2023, en la provincia había un total de 101.700 menores de edad, apenas un 16,4% del total de la población (porcentaje más bajo de toda Andalucía).

La Estadística de Animales de Compañía de Andalucía antes mencionada señala que en la provincia hay censadas más de 191.000 mascotas, es decir, prácticamente el doble que menores de edad. De hecho, si se contabiliza solo los perros, la diferencia es del 70.000, lo que deja una conclusión clara: es más fácil ver a un perro paseando por la calle que a niños o jóvenes.

Cambio de mentalidad

David Cámara señala que esta situación está relacionada con el cambio de paradigma respecto a los animales. «Antes en un hogar había mascotas por motivos utilitarios. Un gato impedía que proliferaran los ratones, y un perro servía de guardián. Ahora se acogen por motivos sentimentales, por que nos hagan compañía», explica el experto.

La tendencia de adoptar una mascota continúa al alza. En 2024 hasta septiembre había un total de 174.367 dueños de algún animal en la provincia, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior (poco más de 168.000). De ellos, la gran mayoría corresponden a personas que se hacen cargo de perros (156.689).

En la adopción de mascotas también hay diferencias por sexo. En el caso de los perros los responsables suelen ser hombres, en concreto hay el doble de propietarios masculinos que femeninos. Sin embargo, la tendencia se invierte en el caso de los gatos, segundo animal de compañía más común y donde las mujeres representan el doble de titularidades frente a los varones.