Participantes en otra nueva actividad de la vía ferrata nocturna 'Fuente de la Peña'. Ideal

30 jienenses se atreven a hacer la vía ferrata nocturna 'Fuente de la Peña'

Esta actividad de la programación 'Jaén no duerme en verano' vuelve a desarrollarse con el cupo lleno

A. C.

Jaén

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:11

La vía ferrata nocturna 'Fuente de la Peña' sigue teniendo una buena acogida por parte del público. 30 personas, distribuidas en dos turnos de 15, disfrutaron de esta actividad organizada por el Patronato de Cultura y Turismo dentro del programa 'Jaén no duerme en verano' con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y la implicación de la empresa de escalada Sebas Miranda.

Desde el Ayuntamiento indicaron que se desarrolló con el cupo lleno y con numerosas peticiones de interesados que se quedaron fuera. Durante unos 45 minutos, los participantes, que partieron desde el parking de la residencia de mayores Fuente de la Peña acompañados por técnicos municipales, recorrieron el sendero que desembocaba en la vía ferrata, donde expertos de la empresa Sebas Miranda les proporcionaron la equipación necesaria y les ofrecieron las nociones básicas para realizar el recorrido. «Una experiencia emocionante en un paraje singular con vistas espectaculares de Jaén iluminada, incluyendo la Catedral y el Castillo de Santa Catalina», según el Consistorio de la capital.

