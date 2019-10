El CES propone otros ajustes «menos gravosos» que subir el IBI La capital jienense incrementará el IBI el año que viene. / IDEAL El órgano consultivo plantea que el Ayuntamiento gaste menos, recaude mejor y optimice su plantilla JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 14 octubre 2019, 14:28

El Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad de Jaén insta al Ayuntamiento a tomar otras medidas de ajuste «menos impopulares y menos gravosas para los ciudadanos» como es la subida de impuestos y apunta, entre otras, una mayor contención del gasto municipal, la optimización de los recursos humanos del consistorio o la mejora de la recaudación. Así lo indica en su informe de este lunes, en el que analiza la subida del tipo impositivo del IBI, aprobada en septiembre para el año que viene, que aclara que es legal y motivada por el plan de ajuste al que está obligado el Ayuntamiento de Jaén desde 2012 por el Ministerio de Hacienda.

«Ninguna objeción desde el punto de vista legal» y «existe una relación directa, causal y legal entre el incremento del IBI y la obligación que existe contraída a tal efecto por el Ayuntamiento de Jaén, con ocasión del Plan de Ajuste aprobado y sus sucesivas revisiones», dada la situación de las arcas municipales, que le obliga a solicitar periódicos préstamos al Ministerio de Hacienda. «Ahora bien, siendo serios y rigurosos, no podemos utilizar el Plan de Ajuste para implementar y justificar el incremento de tipos impositivos», cuando el consistorio «ha incumplido de manera sistemática en el apartado de gastos corrientes y servicios».

De ahí que proponga medidas alternativas, como reducir el gasto corriente del Ayuntamiento, crear de una vez una central de compras que abarate los precios de adquisición o una oficina de control efectivo de los servicios públicos gestionados por las empresas concesionarias.

Y, de producirse subidas de impuestos, el CES aboga porque sean no traumáticas, en torno al IPC y con criterios sociales, para que no paguen todos los ciudadanos por igual «con independencia de su nivel de ingresos». Y que ese incremento impositivo tenga su reflejo en una mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, señala que la presión fiscal de los jienenses está por debajo de la medida de las capitales de provincia andaluzas y españolas.