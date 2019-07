El PP jienense, preocupado por la posible pérdida del World Padel Tour Pista para el Open Jaén del circuito World Padel Tour, junto a la Catedral. / EFE El nuevo gobierno municipal no quiere que se haga en la plaza de Santa María JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 3 julio 2019, 19:28

Partido de idea y vuelta. El PP, ahora en la oposición, ha mostrado este miércoles su «preocupación» por la posible pérdida del Jaén Open del World Padel Tour, tras la decisión dada a conocer por el nuevo gobierno municipal, de PSOE y Ciudadanos, «de que no se vuelva a celebrar este importante evento en un lugar tan emblemático como es frente a la Catedral de Jaén». El alcalde, Julio Millán, no ha descartado del todo su celebración, siempre que no sea en la plaza de Santa María.

La edil 'popular' Esther Ortega ha lamentado que el nuevo gobierno local «desprecie un importante evento deportivo de carácter internacional, que se hizo realidad fruto del trabajo y esfuerzo del Partido Popular al realizarse las gestiones necesarias para atraer el WPT». Asimismo, ha recordado que el World Padel Tour decidió llegar a Jaén por instalarse »en una zona emblemática, en la plaza de Santa María, denominándose el torneo de la capital 'La Catedral del Padel'».

La concejala ha destacado la «importante repercusión» que ha tenido el último año el torneo celebrado en Jaén, «con 16.783 asistentes totales, 613.017 visitas en la web y 411 noticias en diferentes medios de comunicación nacional e internacional». Además, ha subrayado que la capital «se vio en más de dos millones de visualizaciones en directo más resúmenes, siendo el acumulado total acumulado de 129 millones de espectadores de diferentes rincones de todo el mundo y un total de 628.000 seguidores en redes sociales acumulados».

«No menos importante es el retorno total que tiene un evento deportivo de este calibre, que ha generado en 2019 más de 1,6 millones de euros» ha resaltado Ortega, «dando oportunidades de empleo, desarrollo y crecimiento a nuestra capital, algo que consideramos esencial». Además, ha recordado «que el proyecto del Partido Popular es que la ciudad de Jaén sea considerada una verdadera capital de provincia, equiparándose al resto de capitales, y el deporte, con eventos de este tipo, son un pilar básico y fundamental para conseguirlo».

Ortega ha lamentado la decisión de PSOE y Cs, que «con sus ocurrencias, hacen peligrar uno de los eventos deportivos más importantes de nuestra capital». Asimismo, ha recordado «que han sido muchos los ayuntamientos socialistas donde están celebrando este tipo de eventos en los lugares más emblemáticos, lo cual conlleva beneficios en todos los sentidos para esas ciudades al igual que en Jaén».

Finalmente, la concejal se ha preguntado «el porqué de esta decisión tan a la ligera, sin ni siquiera revisar los estudios técnicos ni económicos y sin pensar en la posible repercusión que pudiera producir, a no ser que tengan previsto que, junto con la ayuda de la Diputación Provincial, trasladar este torneo a algún otro lugar de la provincia donde gobierne el PSOE».