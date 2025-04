Jesús Cózar Pérez, elegido secretario general de UPA Andalucía con el 98,6% de los votos

C. C. JAÉN Jueves, 3 de abril 2025, 17:02 Comenta Compartir

Jesús Cózar Pérez es desde este jueves el nuevo secretario general de UPA Andalucía. Así lo decidieron los 150 delegados de las ocho provincias andaluzas que asistieron al 9º Congreso celebrado en Sevilla, que refrendaron su candidatura con el 98,6% de los votos.

De este cónclave salió elegida una Comisión Ejecutiva compuesta por 15 hombres y mujeres que tendrá cuatro años por delante para trabajar «en defensa de la Agricultura y la Ganadería Familiar con una apuesta decidida por el relevo generacional y la incorporación de los jóvenes; la visibilización de las mujeres en el campo; la innovación, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas», segun recoge una nota de prensa de la organización agraria.

Jesús Cózar Pérez, que también es vicesecretario general de Agricultura de UPA Jaén, lidera una Comisión Ejecutiva que tiene tres vicepresidencias ocupadas por Francisco Moreno Navajas (Organización y Finanzas); Roque García Simón (Desarrollo Rural, Agua y Acción Sindical); y Francisco Moscoso Castillo (Agricultura). Además, Manuel Piedra Chaves será el secretario de Movilidad y Políticas Migratorias; Francisca Iglesias Galera se hace cargo de Ganadería; Verónica Romero Márquez es la secretaria de Igualdad; Juan Pulido del Caño se encarga de Formación y Programas; Azucena González Ferreiro asume la Secretaría de Innovación y Digitalización; y Nicolás Chica Escanes es secretario de Juventud y Relevo Generacional. Completan la nueva comisión cinco secretarios ejecutivos: Elio Sánchez Campos, Félix Ruiz Cecilia, Alicia Martínez Rubio, Ana Isabel Pérez Nebreda y Vanessa García Olivares.

El 9º Congreso de UPA Andalucía tuvo un amplio respaldo institucional, desde la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, hasta la presidenta del IFAPA, Marta Bosquet, pasando por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; y el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, que intervino en la clausura. Igualmente han estado presentes otros invitados entre diputados y senadores nacionales, como Juan Espadas, y parlamentarios andaluces, como la portavoz del PSOE, María Márquez; o los portavoces de Agricultura del PSOE, Ana María Romero, y del PP, Alberto San Román; así como el alcalde y el primer teniente de alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez y Raúl Martínez, respectivamente; la presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo, Lola Amo; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino, así como una amplia representación territorial de UPA y de las empresas patrocinadoras del Congreso.

UPA Andalucía se caracterizará, en los próximos cuatro años, por la defensa a ultranza de la Agricultura y Ganadería Familiar, modelo mayoritario de nuestra tierra. En este sentido, el nuevo secretario general, Jesús Cózar, ha afirmado que la Comisión Ejecutiva mantendrá la línea continuista que deja Cristóbal Cano. «Tenemos una gran Organización, con miles de afiliados y afiliadas en las ocho provincias andaluzas, de los que he podido aprender en estos últimos años y a los que he podido ayudar en su día a día. Esto me ha hecho ver que no hay nada más digno que dedicarse al campo y a mejorar la vida de los agricultores y ganaderos. Por eso cojo las riendas de UPA Andalucía, con mucha responsabilidad, porque sé el esfuerzo que hay detrás de cada afiliado y afiliada, pero también con mucha ilusión. Estoy orgulloso de pertenecer a esta Organización, la que mejor representa la realidad del sector primario y la que defiende la Agricultura y Ganadería Familiar», destacó Jesús Cózar.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, explicó que deja UPA Andalucía en buenas manos, las de Jesús Cózar, que «trabajará de forma decidida por defender una agricultura con agricultores, con altura de miras y consiguiendo mejoras para todo el sector, ya sea en la calle, gobierne quien gobierne, o en las mesas de interlocución con las distintas administraciones». En este sentido, resaltó la figura de su sucesor, de quien ha dicho que es «un trabajador incansable, un pequeño agricultor que no sólo sabe trabajar en los despachos, sino que lo hace en el campo, lo que le hace que sepa de lo que habla».

Entre las felicitaciones recibidas estuvieron la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, que valoró la interlocución que Junta y UPA Andalucía han tenido en estos últimos cuatro años y apostó por seguir reforzando el trabajo conjunto en defensa de la Agricultura y Ganadería Familiar; así como la del nuevo secretario general del PSOE-Jaén, Juan Latorre, que ofreció la «mano tendida» del partido para seguir colaborando porque dijo que a ambas organizaciones les une «la defensa del sector y los importantes desafíos que tenemos por delante». Por último el presidente de la Diputación de Jaén Francisco Reyes recordó que por tercera vez un jienense lidera esta importante organización agraria en Andalucía y destacó la experiencia de Jesús Cózar, licenciado en Ciencias Ambientales y técnico de la organización agraria, que ha sido un estrecho colaborador de Cristóbal Cano en la ejecutiva anterior.