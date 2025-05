Javier, de 14 años y con parálisis cerebral, presenta su primer libro en Jaén

E. L. Domingo, 11 de mayo 2025, 13:15 Comenta Compartir

En el marco de la Feria del Libro, la primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, María Espejo, ha sido la encargada de presentar la novela 'Aventuras en Jaén: amigos en peligro' de Javier García en la sala de presentaciónes repleta de público especialmente familiar.

Espejo ha destacado el trabajo, el esfuerzo y la «ilusión inquebrantable» del autor, un joven de 14 años con parálisis cerebral, «por no rendirse ante sus sueños». «Javier, sé que no ha sido fácil, pero eres para todos un ejemplo de superación y tu energía, tu sonrisa, tu forma de compartir lo que sientes han contagiado a todos los que te rodean. Profesores, la editorial, tu familia, el Ayuntamiento… todos hemos creído en ti. Porque tú creíste primero. Y hoy, con orgullo, podemos decir que el mundo ya empieza a descubrir el talento que llevas dentro», ha manifestado en la presentación.

La primera edición de 'Aventuras en Jaén, amigos en peligro' ha sido gracias al apoyo del Patronato de Cultura y narra la historia de un joven que se muda a Jaén y a través de sus vivencia, invita a conocer la ciudad, sus aventuras, sus amigos y hasta los primeros amores que florecen a su alrededor.

Grandes sueños

Javier García es un joven de 14 años que desde su nacimiento presenta parálisis cerebral por lo que ha tenido una infancia llena de actividades y visitas a profesionales de la salud. Cursa sus estudios de Infantil y Primaria en el CEIP Navas de Tolosa y con tan solo 6 años se le facilita un ordenador donde empieza a escribir sus primeros textos.

«La parálisis cerebral no solo no le ha frenado, sino que le ha impulsado, con esfuerzo y determinación, a cumplir uno de sus grandes sueños: escribir una novela. Y no una cualquiera, sino una historia con alma, con fuerza», ha destacado la edil en su presentación.

