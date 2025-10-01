Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del Rosario Magno en el Obispado de Jaén. A. C.

Jaén ultima los preparativos para la Magna del sábado

El Obispado acoge la presentación de esta cita que requiere de unos dispositivos especiales de seguridad y transporte

Ascensión Cubillo

Jaén

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:09

Comienza la cuenta atrás para la Magna, una cita «histórica» para Jaén que el próximo 4 de octubre se convertirá en epicentro andaluz de la religiosidad popular con una procesión que reunirá, por primera vez, una selección de veinte imágenes marianas y cristológicas venidas de distintos puntos de la Diócesis de Jaén. Todas ellas representarán los misterios del Santo Rosario.

Un evento de esta magnitud, en el que se prevé la llegada de unas 40.000 personas más los propios vecinos de Jaén que acudan a los actos organizados, requiere de unos dispositivos especiales en materia de seguridad, sanidad y transporte para garantizar su buen desarrollo. Aquí entran en juego todas las administraciones (local, provincial, autonómica y nacional), además del propio comité organizador de la Diócesis, cofradías, parroquias, voluntarios, entidades, empresas y patrocinadores.

En la presentación del Rosario Magno este miércoles en el Obispado se puso de manifiesto una vez más la importancia del «trabajo en equipo» para sacar adelante iniciativas como esta, que requiere del «esfuerzo y compromiso» de infinidad de personas. El obispo, Sebastián Chico, intervino en esta rueda de prensa junto con el alcalde de Jaén, Julio Millán, el presidente de la Diputación, Paco Reyes, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, y el provicario general de la Diócesis, José Antonio Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial
  2. 2 Meteorólogos coinciden en la previsión de lluvias inminentes para Granada
  3. 3 Las obras de la Plaza Itálica de Andújar ya están en la fase final
  4. 4 El Museo de la Autonomía dedicará un espacio a Andújar
  5. 5 El Covirán quiere seguir siendo duro para el Joventut
  6. 6 Aprobado el primer avance del PGOM de la capital
  7. 7 Diputación acomete el arreglo del firme y drenaje de la vía JV-2044 en Escañuela
  8. 8 La bolsa de suelo asequible permitirá construir 569 viviendas protegidas en Jaén
  9. 9 El Orfeón Santo Reino estrena el Himno de la Policía Nacional en polifonía
  10. 10 Nueve ofertas para el mantenimiento de infraestructura del tranvía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén ultima los preparativos para la Magna del sábado

Jaén ultima los preparativos para la Magna del sábado