Jaén ultima los preparativos para la Magna del sábado El Obispado acoge la presentación de esta cita que requiere de unos dispositivos especiales de seguridad y transporte

Ascensión Cubillo Jaén Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:09

Comienza la cuenta atrás para la Magna, una cita «histórica» para Jaén que el próximo 4 de octubre se convertirá en epicentro andaluz de la religiosidad popular con una procesión que reunirá, por primera vez, una selección de veinte imágenes marianas y cristológicas venidas de distintos puntos de la Diócesis de Jaén. Todas ellas representarán los misterios del Santo Rosario.

Un evento de esta magnitud, en el que se prevé la llegada de unas 40.000 personas más los propios vecinos de Jaén que acudan a los actos organizados, requiere de unos dispositivos especiales en materia de seguridad, sanidad y transporte para garantizar su buen desarrollo. Aquí entran en juego todas las administraciones (local, provincial, autonómica y nacional), además del propio comité organizador de la Diócesis, cofradías, parroquias, voluntarios, entidades, empresas y patrocinadores.

En la presentación del Rosario Magno este miércoles en el Obispado se puso de manifiesto una vez más la importancia del «trabajo en equipo» para sacar adelante iniciativas como esta, que requiere del «esfuerzo y compromiso» de infinidad de personas. El obispo, Sebastián Chico, intervino en esta rueda de prensa junto con el alcalde de Jaén, Julio Millán, el presidente de la Diputación, Paco Reyes, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, y el provicario general de la Diócesis, José Antonio Sánchez.

