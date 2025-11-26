Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades en la inauguración de Victoria Park. Ideal

Jaén suma un nuevo parque comercial con Victoria Park

Amplio respaldo institucional en la inauguración de este espacio que «diversificará» la oferta existente en la capital

A. C.

Jaén

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

La capital jienense suma un nuevo parque comercial. Este miércoles se inauguró Victoria Park en terrenos colindantes al estadio de La Victoria, con la cadena ... de supermercados Lidl como ancla junto con los operadores Guaw, Joma, Kik, Tedi, Fitplace y Rossmann.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos y su expareja se entrega en Martos
  3. 3 El Jubileo una a las devociones ancestrales de la Virgen de la Cabeza y el Cristo de la Luz
  4. 4

    El pleno da el primer paso para que Jaén tenga unos nuevos presupuestos
  5. 5 Gran implicación social y colectiva en Andújar para erradicar la violencia machista
  6. 6 Declaran culpable de asesinato al responsable del atropello de una reportera en Jaén
  7. 7 Juan Carlos García, de Vandelvira Baeza, nombrado mejor chef joven por la Guía Michelín
  8. 8

    Cambios en las líneas del autobús urbano de Jaén capital
  9. 9 El Ayuntamiento de Andújar organiza la I Edición de Oleoturismo
  10. 10 El diseñador granadino Antonio Gutiérrez apadrinará la XV edición de Andújar Flamenca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén suma un nuevo parque comercial con Victoria Park

Jaén suma un nuevo parque comercial con Victoria Park