Jaén suma un nuevo parque comercial con Victoria Park

La capital jienense suma un nuevo parque comercial. Este miércoles se inauguró Victoria Park en terrenos colindantes al estadio de La Victoria, con la cadena ... de supermercados Lidl como ancla junto con los operadores Guaw, Joma, Kik, Tedi, Fitplace y Rossmann.

Victoria Park incorporará «en breve» un restaurante con cocina 'non stop', aunque hasta entonces habrá varios 'foodtrucks' con una amplia oferta gastronómica, según informó la entidad.

La inauguración contó con un amplio respaldo institucional. Asistieron el alcalde de Jaén, Julio Millán; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella; el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre; el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González; responsables de la empresa promotora, el Grupo Mipelsa, y de las firmas que se han instalado en este parque; el director general y el director general adjunto de Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles y Álvaro Martínez, respectivamente, entre otros.

Las autoridades coincidieron en que la creación de este nuevo espacio empresarial supondrá «más empleo» y contribuirá a «diversificar» la oferta comercial de la capital jienense.

Julio Millán destacó que la puesta en marcha de Victoria Park «representa una decisión valiente que contribuye a transformar uno de los grandes accesos a la ciudad» y que «demuestra lo que Jaén es capaz de hacer cuando existe colaboración, rigor y un proyecto de ciudad claro».

El alcalde manifestó que este proyecto es un ejemplo de la colaboración público-privada «bien entendida», así como del compromiso del equipo de Gobierno por «desbloquear proyectos y reactivar espacios improductivos». Millán recordó que este ámbito llevaba casi 25 años pendiente de urbanización lo que ha impedido a sus promotores su desarrollo. «Han sido más de dos décadas en las que Jaén esperó», dijo.

El convenio por el que Mipelsa cedió a la ciudad terreno para el estadio en este emplazamiento data de 1996. El estadio se hizo pero nunca se acometió la segunda parte, la urbanización para puesta en carga del terreno por parte de la ciudad a la empresa que cedió.

Jesús Estrella, por su parte, subrayó que el ecosistema que la Junta ha establecido en Andalucía favorable a la inversión propicia que el capital privado se mueva y posibilite oportunidades en la provincia. El delegado del Gobierno de la Junta señaló la importancia del comercio en la provincia, tanto desde la proximidad como desde las grandes superficies. «La confianza se genera cuando hay seguridad jurídica, cuando hay un marco de fiscalidad que hace atractiva la inversión y cuando se pone alfombra roja a la creación de oportunidades», aseguró.

Juan Latorre dijo que siempre es una «buena noticia la llegada de nuevas empresas por lo que suponen para un territorio», y en este caso su implantación debe «favorecer que lleguen a nuestra tierra más iniciativas empresariales, a complementar las existentes, a dinamizar la economía y a generar empleo».

Sostenibilidad

Victoria Retail Park ha sido promovido por el Grupo Mipelsa, mientras que la consultora Antea&Xauen ha desarrollado su conceptualización y comercialización. Desde su concepción ha integrado criterios de sostenibilidad. En la cubierta de Lidl se han instalado 535 metros cuadrados de placas fotovoltaicas, que generan cerca del 25% del concusmo energético del supermercado. Además, todos los locales utilizan sistemas de iluminación led y climatización de bajo consumo.

En esta línea, se han diseñado puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como un sistema de reciclaje para cartón, plástico y materia orgánica,

Este parque comercial de medianas ha supuesto una inversión de en torno a 15 millones de euros con dos parcelas que suman 15.115 metros cuadrados en las que se han construido los distintos locales, que ocupan 7.200 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.

Se estima la creación de unos 76 puestos de trabajo directos, más otros 100 de carácter indirecto. Cuenta con 250 plazas de aparcamiento, añadidas a las ya existentes.