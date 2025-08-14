Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fiesta de la espuma en Santisteban del Puerto. Bartolomé Pérez
Puente de agosto

Jaén sortea la ola de calor al ritmo de la fiesta

Las verbenas, las procesiones y las actividades de ocio se suceden estos días en buena parte de la geografía provincial

Ascensión Cubillo

Jaén

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:35

Buena parte de la provincia está de fiesta. El 15 de agosto es la jornada festiva por excelencia en España y los pueblos se llenan ... de gente dispuesta a disfrutar desde bien temprano, con la diana floreada de gigantes y cabezudos, para seguir en la feria de día con las charangas y rematar la jornada bailando en unas verbenas que suelen alargarse hasta el amanecer. Las quedadas con la familia y los amigos se suceden en un ambiente alegre y distendido en uno de los puentes más esperados del año, ya que son muchas las personas que reservan estos días de vacaciones para regresar a casa.

