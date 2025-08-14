Jaén sortea la ola de calor al ritmo de la fiesta

Buena parte de la provincia está de fiesta. El 15 de agosto es la jornada festiva por excelencia en España y los pueblos se llenan ... de gente dispuesta a disfrutar desde bien temprano, con la diana floreada de gigantes y cabezudos, para seguir en la feria de día con las charangas y rematar la jornada bailando en unas verbenas que suelen alargarse hasta el amanecer. Las quedadas con la familia y los amigos se suceden en un ambiente alegre y distendido en uno de los puentes más esperados del año, ya que son muchas las personas que reservan estos días de vacaciones para regresar a casa.

En los programas de feria no faltan las procesiones de los patrones locales, las cucañas, las fiestas de la espuma —que en plena ola de calor vienen muy bien para refrescarse —, la suelta de vaquillas, los campeonatos deportivos, las charangas ni los conciertos. Días de excesos también en lo gastronómico porque unas fiestas de pueblo no se entienden sin las paellas populares o las comilonas en las casetas.

Estas escenas se repiten en pueblos como Cambil, Vilches, Peal de Becerro, Noalejo, Baeza y Carchelejo, entre otros. Cambil brinda sus fiestas de agosto a los patrones locales, el Señor del Mármol y la Virgen del Rosario, imágenes que salen en procesión este viernes. Uno de los platos fuertes de la programación de Cambil es el concierto de Apache, banda mítica jienense que vuelve a este municipio de Sierra Mágina para deleitar al público.

Moros y cristianos

Carchelejo y Noalejo también están de fiesta en esta comarca jienense. Carchelejo las celebra en honor a la Virgen del Rosario y San Roque: este pueblo es uno de los tres que mantiene la tradición de los moros y cristianos en la provincia jienense junto a Campillo de Arenas y Bélmez de la Moraleda. Aquí influye el hecho de que Sierra Mágina haya sido a lo largo de su historia tierra de frontera.

No en vano las Fiestas de Moros y Cristianos de Carchelejo fueron catalogadas de Interés Turístico Nacional en el año 2008. En la procesión en honor a la Virgen del Rosario de este jueves se representaron las tradicionales avanzadillas de moros y cristianos.

La jornada de este viernes arranca bien temprano con los muñidores recorriendo las calles del pueblo desde las cuatro de la madrugada cantando coplas de invitación al rosario que tendrá lugar al amanecer, todo ello al son de las campanillas. Ya por la tarde se llevarán a cabo las embajadas de moros y cristianos.

Cambil, Espeluy y Vilches.

Noalejo empieza sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Belén tras una intensa agenda de prefiestas con actividades para todos los públicos. El concierto de la Húngara y la quinta edición del Cuqui Challenge son dos de los reclamos, una carrera de obstáculos que pondrá a prueba los límites de los participantes.

Peal de Becerro invita a degustar uno de sus platos típicos, la gachamiga, en la antesala de sus fiestas que comenzarán de manera oficial el 17 de agosto. La jornada se completa con una serenata a la patrona del municipio, Nuestra Señora de la Asunción, al término de la misa y el concierto We love 90/00 para rememorar clásicos de aquellas décadas siguiendo con la estela nostálgica que impregna las programaciones musicales en la actualidad.

En Vilches, tras la recepción oficial a los emigrantes vilcheños, la procesión de la Virgen del Castillo desde la ermita del Cerro hasta la plaza Mayor y el concierto de Los Diablos, la fiesta continúa con encierros, capeas, concursos deportivos y degustaciones gastronómicas. La cantante Merche también actuará en este municipio del Condado.

Encierros

Los toros tienen gran protagonismo también en Castellar, donde a los tradicionales encierros se suman las novilladas sin picadores y la bueyada infantil en el marco de una feria y fiestas en honor a la Virgen de Consolación.

Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano lidiarán reses de la ganadería de Antonio Bañuelos este sábado en Baeza dentro de la programación de feria en honor a Nuestra Señora del Alcázar. En esta ciudad patrimonio de la humanidad se conjugan las actividades dirigidas al público infantil, como los talleres de magia o las representaciones teatrales, con los tributos a la música indie y al pop español.

Baeza, Carchelejo y Valdepeñas de Jaén.

Las fiestas de verano de Espeluy se conocen como los limpiacorrales, algo que va mucho más allá de un nombre peculiar, según el concejal de Festejos: «Es símbolo de unión y alegría para acoger a todos, tanto a quienes vivimos aquí cada día, como a aquellos hijos e hijas del pueblo que un día tuvieron que partir, pero que siempre encuentran el camino de vuelta cuando suenan los primeros acordes de fiesta», escribe Rubén Bascón en su saluda del programa.

Aquí hay fiesta holi en la que se lanzan polvos de colores al aire, concurso gastronómico, verbenas y campeonato de bolos serranos, entre otras actividades.

Valdepeñas de Jaén, por su parte, conmemora en sus Fiestas Realengas la concesión del Privilegio de Villa que le otorgó en 1558 el rey Felipe II. La plaza Mayor, el Paseo de los Donantes, el parque del Chorrillo y el molino museo de Santa Ana son sedes del grueso de actividades de esta programación, donde se llevan a cabo visitas teatralizadas gratuitas, espectáculos de fuego, zancudos, acrobacias aéreas o cetrería, entre otras. A esto se suma un mercadillo que traslada al público asistente al corazón del Renacimiento.

Estos son solo unos ejemplos de las muchas propuestas que ofrecen los pueblos de Jaén para disfrutar del verano.