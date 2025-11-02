Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajo de los voluntarios en las cocinas. IDEAL

Jaén Solidario busca un nuevo local para seguir ayudando a los necesitados

La asociación no puede continuar en su actual emplazamiento y hace una llamada para encontrar un espacio donde atender a familias vulnerables

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:50

Con más ganas que nunca de ayudar, pero sin lugar para hacerlo. La Asociación Proyecto Jaén Solidario busca hogar, y es que tras cuatro años ... en el antiguo comedor del colegio de Infantil y Primaria Ruiz Jiménez, ubicado en el barrio de la Magdalena, con la construcción del Conservatorio Profesional de Danza no les queda más remedio que buscar otro espacio.

