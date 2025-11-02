Jaén Solidario busca un nuevo local para seguir ayudando a los necesitados

Con más ganas que nunca de ayudar, pero sin lugar para hacerlo. La Asociación Proyecto Jaén Solidario busca hogar, y es que tras cuatro años ... en el antiguo comedor del colegio de Infantil y Primaria Ruiz Jiménez, ubicado en el barrio de la Magdalena, con la construcción del Conservatorio Profesional de Danza no les queda más remedio que buscar otro espacio.

La presidenta de la asociación, Julia Molina, explica que en junio recibió el aviso de que debían abandonar las instalaciones. Aún permanecen allí, pero cada día la necesidad de un local es más acuciante, y aunque ella y la treintena de voluntarios se afanan en la búsqueda, por el momento ha sido infructuosa.

«El Conservatorio de Danza es una gran oportunidad para la ciudad y estamos de acuerdo. Ahora buscamos un local asequible para nuestra actividad. Necesitamos que tenga entre 200 y 250 metros cuadrados, porque disponemos de dos cámaras frigoríficas y siete congeladores. Es una pena que tengamos esta necesidad cuando paseas por el centro y ves tantos locales cerrados», detalla la presidenta.

En esta situación hacen un llamamiento a la sociedad jienense para buscar un local con un alquiler asequible. «Es muy importante ayudar a quien más lo necesita. Aquí damos catering a personas que viven solas o a familias con niños que no llegan a final de mes y que sin nuestra ayuda tendrían que elegir si pagar la casa o comer», manifiesta.

La necesidad aprieta. Por el momento atienden a unas 85 personas, pero esta cifra se duplicará en enero de 2026, cuanto comience un proyecto para dar desayuno, comida, merienda y cena a cerca de 170 personas. Ya han recibido la subvención de la Junta de Andalucía, pero ahora se encuentran sin local donde desarrollar la actividad.

«Tenemos que llegar sí o sí. No disponer del local para esa fecha supondría el fin del proyecto. Sería un problema enorme para unas familias que necesitan toda la ayuda que se les pueda brindar. Estoy llamando a todas las puertas en busca de local, pero por ahora no lo hemos encontrado», relata.

La Asociación Proyecto Jaén Solidario se creó en octubre de 2013 con el objetivo de ayudar a cubrir necesidades básicas de las familias de Jaén castigadas por los efectos de la crisis económica. Fueron pioneros en implantar la Tarjeta Solidaria, con la que las familias pueden ir a comprar a un supermercado igual que el resto de los ciudadanos. Pueden realizar sus menús, su lista de productos e ir a la compra con total normalidad y, por supuesto, comer en casa, el mejor comedor social.