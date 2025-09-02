Jaén se sitúa «a la cabeza» de la transformación de los partidos judiciales Se han modificado nueve de los diez de la provincia para convertirlos en tribunales de instancia, mientras en la capital mantendrá su estructura actual hasta fin de año

Jesús Jiménez Jaén Martes, 2 de septiembre 2025, 17:19 | Actualizado 17:59h.

Con el objetivo de agilizar la justicia y hacerla más accesible a los ciudadanos, la Junta de Andalucía se encuentra inmersa en la implantación de la fase I de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia para transformar 70 de los 85 partidos judiciales andaluces en tribunales de instancia.

En este proceso Jaén «se sitúa a la cabeza», según afirmó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien mantuvo este martes una reunión con los operadores judiciales para analizar el esfuerzo y los avances que se están produciendo en el territorio.

La nueva organización implica el paso de juzgados unipersonales a órganos colegiados, con redistribución de los funcionarios en Unidades Procesales de Tramitación (UPT) y Servicios Comunes Procesales, además de la conversión de los Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia, con mayores competencias.

En este contexto Nieto ha aseverado que Jaén es, junto a Córdoba, la «provincia que más esfuerzo realiza», al tener que transformar nueve de los diez partidos judiciales. «El trabajo de todos los operadores jurídicos ha sido ejemplar, el cambio en este momento es absoluto y cabe destacar que los resultados están siendo muy positivos», ha afirmado.

Antonio Nieto ha aseverado que con esta transformación se podrán activar sistemas de mejora del servicio público de justicia, tanto en la calidad como en la agilidad. De esta forma, se podrá llegar en mejores condiciones para atender a ciudadanos que demandan una sentencia judicial, una resolución de algún tipo de conflicto y hacerlo en instalaciones mas adecuadas, con unos recursos humanos mejor ordenados en las sedes judiciales y una mejora integral del servicio.

«La provincia de Jaén ha aprobado con nota la transformación de los antiguos juzgados a los tribunales de instancia. Los nueve partidos judiciales que lo han hecho han tenido un nivel de implicación y una calidad de resultado muy alta y nos sentimos orgullosos de que la provincia lidere la transformación de la justicia en Andalucía», ha expresado el consejero.

Cambios

La transformación «ha sido muy homogénea», en palabras del propio consejero, que ha señalado que se ha realizado desde el partido judicial más pequeño, en Baeza, con una unidad, hasta Linares, con cinco, «con una implicación de los operadores jurídicos muy adecuada». En el caso de la capital, la unidad mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha en la que debe estar culminada la reforma.

«Conseguiremos que los procedimientos no tarden tanto tiempo, que los señalamientos lleguen más rápido, la calidad del servicio prestado sea mejor y más ágil, y que las resoluciones judiciales sean más comprensibles por el ciudadano», ha expresado el consejero.

En relación a la ley, el Nieto ha detallado que la inversión en el conjunto de Andalucía asciende a unos 57 millones de euros. En cuanto al contenido de la norma, ha señalado que «hay aspectos positivos y otros no tan adecuados», por lo que la mejora en la calidad del servicio vendrá de «la flexibilidad e implicación de los operadores jurídicos».

«Nos preocupa la puesta en marcha de un sistema obligatorio de mediación para el que no se han definido las herramientas ni instituciones que tiene que mediar, pero nosotros no somos los que han impulsado la ley, somos los que tenemos que cumplirla», ha aseverado.

Por último, José Antonio Nieto ha recordado que se han llevado a cabo actuaciones en prácticamente todos los edificios judiciales de la provincia. Las más potentes serán las de Villacarrillo, donde la previsión es que la licitación para la nueva sede esté lista a final de año.