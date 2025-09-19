Jaén sigue a la espera de construir los distribuidores Norte y Este El PSOE critia que los distribuidores no se nombran en los presupuestos de 2025 de la Junta

El PSOE de Jaén ha denunciado el «sectarismo» de la Junta de Andalucía con la capital al «no construir los distribuidores Norte y Este y hablar, además, de «cofinanciación».

Así lo ha indicado este viernes en una nota el parlamentario Víctor Torres, quien ha destacado que estas infraestructuras son «esenciales» para la movilidad y para la implantación de la zona de bajas emisiones, además de «para el crecimiento de la ciudad, sus barrios y sus servicios, el desarrollo económico y la creación de empleo».

«Exigimos a la Junta que haga con Jaén lo mismo que con Motril o Córdoba. ¿Dónde está la cofinanciación en Córdoba? En Córdoba la Junta pone el cien por cien --40 millones de su ronda norte--, pero ahora resulta que en Jaén quiere que el Ayuntamiento ponga recursos», ha subrayado Torres tras la reciente comisión de Fomento.

Ha afeado, igualmente, que desde el Ejecutivo andaluz se diga que la construcción de las rondas norte y este de Jaén «es importantísima «cuando llevan siete años de gobierno y no lo han demostrado en todo este tiempo». Ha añadido que aparecía en el programa electoral del PP de 2018, pero «no hubo nada en la primera legislatura de Juanma Moreno y tampoco lo ha habido en la segunda».

Sobre la ronda norte, ha recordado que solo queda pendiente un tramo entre el Bulevar y las Fuentezuelas y el primero «lo construyó, como todo, el PSOE». «Existe el proyecto, sólo falta actualizar los precios. En marzo de 2024 anunciaron que se iba a actualizar este distribuidor y desde entonces no han hecho nada, ni una licitación», ha lamentado.

El parlamentario socialista ha considerado que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, «podrá decir lo que quiera de que están consignados en los presupuestos, pero la realidad es que los distribuidores no se nombran en los presupuestos de 2025».

«Esperemos que sí aparezcan con nombre y apellidos en los de 2026», ha resaltado, no sin señalar que el PSOE ha presentado enmiendas con estos proyectos «y que fueron votadas en contra por el PP, incluidos sus parlamentarios de Jaén».

Así las cosas, ha afirmado que «el PP y Juanma Moreno no son creíbles, no son de fiar con el déficit de inversión que tienen con la provincia y con la ciudad». «Tampoco mejoró la cosa con el PP en el Ayuntamiento, de ahí la moción de censura, porque ni siquiera cumplieron los acuerdos con Jaén Merece Más», ha concluido Torres.