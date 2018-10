El PP de Jaén se reúne con representantes del sector agrícola para llevar sus demandas al Parlamento andaluz Las zonas rurales de la provincia de Jaén «necesitan de apoyo y ayudas», ha aseverado el presidente provincial EUROPA PRESS JAÉN Lunes, 8 octubre 2018, 13:43

El PP de Jaén ha celebrado una reunión de la sectorial de Agricultura en la que han mantenido un encuentro con representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, UPA, COAG, Faeca e Infaoliva para conocer sus demandas, reivindicaciones y propuestas y «orientarlas hacia acciones legislativas concretas».

Así lo ha indicado el presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, que ha presidido la reunión con el objetivo de que «entre todos diseñemos una Andalucía más próspera» promocionando el sector agroalimentario de la provincia de Jaén «ya que somos productores del 20 por ciento del aceite de oliva».

En este sentido, ha indicado que Jaén «tiene grandes potencialidades» debido a sus 66 millones de olivos o a las importantes reservas hidráulicas existentes en la provincia ya que «el 28 por ciento del agua que se almacena en la cuenca del Guadalquivir lo tenemos en nuestra provincia».

El PP «quiere ser responsable de exprimir al máximo las riquezas agrícolas que tiene la provincia de Jaén y que tan abandonadas están por la Junta de Andalucía». Por eso, Requena ha apostado por «ser los que abanderemos esas reivindicaciones, esas demandas y nuevas oportunidades para la agricultura y los agricultores en la provincia de Jaén».

De esta forma se pretende canalizar las pretensiones que hagan llegar desde los sindicatos y colectivos agrícolas de la provincia pero «no para que queden sobre el papel sino orientarlas hacia acciones legislativas concretas, para darle el impulso que el sector necesita en la provincia, tan dejado y abandonado por la señora Díaz».

Para Requena, ejemplo de esa «desidia» es el retraso de los fondos Feader, que tan «importantes» son para los agricultores por eso desde el PP de Jaén «queremos escuchar al sector y ver qué podemos hacer desde nuestra posición para que estas cosas no pasen».

Ha añadido que desde el PP se exige a la Junta «la agilización de todas las convocatorias de ayudas y subvenciones» que desarrollen la consecución de los objetivos recogidos en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía financiado con los fondos europeos en el marco 2014-2020 y que cuenta con la mayor ficha financiera de la historia, superando los 1.900 millones de euros.

Las zonas rurales de la provincia de Jaén «necesitan de apoyo y ayudas», ha aseverado el presidente provincial, y sin embargo «vemos como año tras año se van quedando en el camino del desarrollo», calificando la UE a la provincia jiennense entre las regiones más pobres de Europa.

También se ha referido a la presa de Siles, de la que ha dicho que «es otro ejemplo de las cosas mal hechas por la Junta de Andalucía». Así, ha aprovechado para explicar lo «desafortunadas» que han sido las declaraciones de la subdelegada del Gobierno «que no sé si habla desde el desconocimiento o desde la irresponsabilidad».

De esta forma, se ha referido a la «supuesta intención del Gobierno de retrasar la delimitación de la zona regable hasta no revisar la capacidad». Esto supondría, ha explicado el presidente provincial, que la presa no entraría en funcionamiento hasta el 2024 una vez se revise el Plan Hidrológico y «eso es algo que no estamos dispuestos a consentir».

Ha aseverado que la Junta puede ya delimitar la zona regable y construir las canalizaciones para utilizar el agua que ya hay y «si posteriormente quiere revisarse que se haga pero no puede ser que tres años después de inaugurarse, haya 11.000 agricultores de la comarca de la Sierra de Segura que aún siguen sin poder abastecerse de la presa».