Jaén resiste el alza de la morosidad: los inquilinos deben 5 mensualidades de media

Los inquilinos jienenses pagan, y lo hacen bien. En una época donde se lanzan mensajes de miedo hacia los temidos 'okupas', o el uso de ... nuevos términos como 'inquiokupas', que no se refieren más que a familias con un contrato que no pueden pagar el alquiler, los datos reflejan otra realidad: los arrendadores en Jaén cumplen, o al menos más que en el resto de Andalucía y España.

En concreto, durante el año 2024 la morosidad creció en Jaén un 3,36% hasta situarse en los 3.234 euros de media. El incremento fue el tercero más bajo de toda Andalucía, solo superior al de Córdoba (3,07%) y Almería (0,97%), muy alejado de otras provincias como Huelva (7%) o Málaga (6,79%).

Así lo determinan los datos publicados por el Observatorio del Alquiler, a través de su estudio 'Situación de la morosidad en el alquiler en 2024', elaborado por este organismo e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

Para poner en contexto, los inquilinos de Jaén son los segundos de toda España que menos deben. Con un montante superior a los 3.000 euros, se traduce en que los morosos deben unas cinco mensualidades y media. Una cifra que si bien puede ser muy perjudicial para el bolsillo de los arrendatarios, está muy alejada de otros territorios andaluces como Almería, donde es casi el doble (9,5).

¿Por qué se da esta situación en Jaén? Desde el propio estudio apuntan a la relación «muy estrecha» entre la morosidad media y el esfuerzo financiero que realizan los inquilinos en cada provincia para pagar la renta. De esta manera, con una alquiler medio de 573 euros, la tercera provincia española más asequible, apenas supera la recomendación de los expertos de dedicar a la vivienda el 30% del salario, por lo que el castigo para el bolsillo no es tan crítico.

Sin duda el esfuerzo se relaciona de forma directa con la competencia por una vivienda. Según los datos del Observatorio, por cada anuncio que se publica 12 familias responden en menos de una semana. Una cantidad que si bien ya suena abrumadora, ni se acerca a las realidades de las grandes urbes, donde puede ser incluso diez veces superior.

«Llevo buscando estudios para una persona durante meses. Los veo publicados, pero si tardas en llamar dos días desaparecen, y los que no están a precios disparatados por encima de los 500 euros. Alguna vez hasta me han pedido la nómina solo para poder ir a verlo y luego avisarme a los días que se lo habían alquilado a otra personas», relata Jorge Ramírez.

Otro motivo es el turismo. Los expertos del estudio apuntan a que en las zonas donde este sector ocupa más 'tarta' en la economía la deuda es mayor. Eso explica por qué el mayor incremento en 2024 se dio en Huelva o que las provincias más endeudadas sean las de Sevilla y Málaga.

Jaén consigue así resistir a una tendencia al alza en los últimos años. La morosidad media en 2024 en España ascendió a 7.957,6 euros, una subida del 4,23% con respecto al año anterior, lo que equivale a unos siete meses de alquiler, registrando su cifra más alta desde el año 2005, el último del que el Observatorio dispone de datos.

Todo ello, según apuntan desde el Observatorio, «pese a la caída de la oferta, que ha provocado una disminución en la firma de nuevos contratos de arrendamiento, lo que a su vez se traducen en una reducción de las probabilidades de impago».

Y mientras apenas crece la deuda, lo que sí aumenta es el precio de la vivienda. El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte de que en los últimos diez años el precio del alquiler se ha disparado, pues en todos los municipios (excepto uno) con más de 20.000 habitantes en España se ha producido un aumento por encima del 10%.

En el caso de la provincia de Jaén, la capital lidera la clasificación con un precio medio de 453 euros y una subida del 21% en la última década, Martos con 383 (24%), Úbeda con 371 (24%), Linares con 360 (17%), Alcalá la Real con 350 (17%) y Andújar con 344 (23%).

Esta loca escalada de precios la ven, la sienten y la sufren los ciudadanos. Tanto es así que se ha convertido en el principal problema nacional. Según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas en el mes de octubre, las alusiones a las vivienda alcanzan el 37,1%, más de siete puntos por encima de su resultado del barómetro anterior y a tan solo dos décimas de su máximo histórico durante el 'boom' inmobiliario.