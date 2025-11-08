Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Piso en una imagen de archivo. IDEAL

Jaén resiste el alza de la morosidad: los inquilinos deben 5 mensualidades de media

El aumento en el 2024 fue del 3%, el segundo más bajo de toda Andalucía, con una deuda media superior a los 3.000 euros

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:12

Comenta

Los inquilinos jienenses pagan, y lo hacen bien. En una época donde se lanzan mensajes de miedo hacia los temidos 'okupas', o el uso de ... nuevos términos como 'inquiokupas', que no se refieren más que a familias con un contrato que no pueden pagar el alquiler, los datos reflejan otra realidad: los arrendadores en Jaén cumplen, o al menos más que en el resto de Andalucía y España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Franco protagoniza los calendarios de 2026 en el pueblo jienense de Puente de Génave
  2. 2 Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad
  3. 3

    Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana
  4. 4 El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad
  5. 5 Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44
  6. 6 Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable
  7. 7 La oferta Educativa Municipal para este curso potencia su impronta integradora
  8. 8 Sábado soñado para Norris, con victoria en el sprint, pole y pifias de sus rivales
  9. 9 Un canto al sabor puro del olivar en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén
  10. 10 Fallece el pintor y dibujante Juan Hervás, Hijo Predilecto de Vilches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén resiste el alza de la morosidad: los inquilinos deben 5 mensualidades de media

Jaén resiste el alza de la morosidad: los inquilinos deben 5 mensualidades de media