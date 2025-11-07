Jaén ya tiene a sus representantes de los Reyes Magos

Jaén ya tiene representante de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente para los actos y cabalgata que se celebrarán en enero de 2026. El ... alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la primera teniente Alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, los ha recibido en el Ayuntamiento para presentarlos ante la sociedad.

El Rey Melchor estará representado por Juan Gallego, director de Caja Rural de Jaén, entidad en la que trabaja desde hace más de 40 años y es «una persona muy vinculada a Jaén». El Rey Gaspar será representado por Darío Díaz Abellán, presidente fundador de la Asociación Gastronómica Amigos del Santo Reino. Y El Rey Baltasar estará representado por Fritz Bico Saint- Aude, fisioterapeuta en la residencia Entre Pinares del Mercadillo en Cambil. En su experiencia laboral destaca por haber trabajado en la Asociación Jienense de Esclerosis múltiple, en ADACEA, y en el hospital Médicoquirúrgico de Jaén.

El primer edil ha destacado que este es uno de los acontecimientos más importantes del año, pues esta celebración «supone una ilusión muy especial para los niños y niñas de la ciudad de Jaén». «Los emisarios tendrán un papel determinante este día, y es una gran satisfacción que este año contemos con personas tan queridas como Juan Gallego, Darío Chica y Frizz Bico, que están encantados de vivir esta experiencia» ha indicado. Millán ha animado por tanto «a todos los jienenses a que ese día, los niños, a las niñas, se vuelquen con la cabalgata como lo hacen siempre, y con todas aquellas actividades que se van a programar desde el Patronato municipal de Cultura».

La primera teniente alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, quien se ha encargado de presentar a los representantes de los Reyes Magos de Oriente, ha destacado su gran emoción e ilusión, pero al mismo tiempo «esta enorme responsabilidad que van a desempeñar». De los tres, ha destacado «su gran vocación por hacer felices a los miles de niños y niñas de Jaén durante la noche de la gran cabalgata y en todos los actos paralelos en los que participarán».

«Encantados»

El representante del Rey Melchor, Juan Gallego, ha destacado en nombre de los tres Reyes Magos, que «estamos encantados de que el Ayuntamiento haya contado con nosotros para representar a los Emisarios de los Reyes Magos y poder así repartir ilusión a todos los niños y niñas en esta noche mágica tan bonita y tan especial por todas las calles de Jaén donde, incluso los que ya no somos niños y niñas nos transportaremos a esta época infantil».

Esta presentación en el Ayuntamiento ha contado también con la presencia de dos de los representantes de los Reyes Magos de la pasada cabalgata: Miguel Ángel García-Férriz (Rey Melchor) e Inmaculada Cobo (Rey Baltasar), quienes les han hecho entrega de los bastones de Reyes, como símbolo de esta representación.