Jaén recibe 99 millones de euros en fondos europeos

A la capital jienense llegarán cerca de catorce, de los diecinueve a los que optaba

Manuela Millán

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:22

Ya están aquí. Esperada la nueva convocatoria de fondos europeos, ahora llamados Edil, que supondran una lluvia de millones en la provincia. Según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, aproximadamente 99 millones de euros serán para todos los municipios destinados a proyectos para impulsar los municipios y las zonas menos favorables.

En el caso de la capital, que optaba a 19 millones de euros, se le han concedido cerca de 14, con una cofinanciación del 85%. Con esta inversión se espera que se subvencionen proyectos como la reforma de la plaza de la Constitución, entre otros.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita hoy la capital tras la publicación de la resolución esta mañana donde dará detalles de esas ayudas en un encuentro sobre, precisamente, fondos europeos.

