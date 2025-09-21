Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Jaén es la provincia andaluza con menos avales hipotecarios concedidos por la Junta

Son 102 los avales concedidos a jienenses que cubren el cien por cien del coste de la vivienda a personas de hasta 40 años

Enara López de la Peña

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:09

. Poco más de cien. En concreto, 102. Es el número de avales concedidos a jienenses que solicitaron esta medida de la Junta de Andalucía ... para la financiación hipotecaria de su primera vivienda. Del los 2.075 avales concedidos en Andalucía, con un volumen de garantías que supera los 34,5 millones de euros y que ha movilizado más de 232 millones de euros en préstamos hipotecarios, la provincia de Jaén es la que menos ha recibido. Por delante estarían Almería, con 67 avales, 236 en Cádiz, 191 en Córdoba, 262 en Granada, 180 en Huelva, 306 en Málaga y 531 en Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas predicen una Semana Santa y un Corpus sin lluvias en 2026
  2. 2

    «No temo ningún examen. Sigo convencida de que no habrá ajustes en las pensiones»
  3. 3

    El reencuentro de María Pérez con Jacinto Garzón: «Lo volvimos a hacer»
  4. 4 Cazorla se manifestará de nuevo el 24 de septiembre por su centro de salud
  5. 5 Manuel Pastor y Júlia Benach se coronan en bloque para cerrar la Copa de España de Escalada en Mijas
  6. 6

    Un inmóvil modelo de ciudad
  7. 7 Derrota del Jaén CB en su estreno en un Olivo Arena que vivió un gran ambiente
  8. 8 Medidas para reducir el consumo energético de dos estaciones de tratamiento de agua
  9. 9

    El Real Jaén tira de épica para ganar al Antoniano
  10. 10

    La romería de la Virgen de Zocueca de Bailén, adelantada una semana, reúne a miles de devotos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jaén es la provincia andaluza con menos avales hipotecarios concedidos por la Junta

Jaén es la provincia andaluza con menos avales hipotecarios concedidos por la Junta