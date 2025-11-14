Jaén tendrá un protocolo contra el acoso y las agresiones sexuales en pubs y bares

La ciudad de Jaén contará con un protocolo contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio y festivos. Desde el Ayuntamiento se ... ha mantenido una reunión de trabajo con colectivos vinculados al ocio nocturno, representantes de HosturJaén, Policía Local y Policía Nacional, así como de la Comisión Permanente del Consejo Local de Igualdad, con el fin de avanzar en su puesta en marcha.

La concejala de Igualdad, Eva Funes, ha explicado que la reunión de este viernes supone «el paso previo necesario antes de iniciar la implementación del protocolo para que todos los agentes implicados conozcan de primera mano en qué consiste y cuál será su papel en el proceso».

El documento fue redactado en 2022 con la participación de asociaciones de ocio, fuerzas de seguridad y la Universidad de Jaén. Se aprobó definitivamente en 2023 y se enmarca en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Jaén 2022-2026.

Ahora, el Ayuntamiento inicia este mes de noviembre la segunda fase del proyecto con la campaña denominada 'Mismos Espacios, Mismos Derechos', que se desarrollará inicialmente en quince locales de ocio de la ciudad. Esta fase incluye formación previa, concreta y precisa al personal de cada establecimiento para dotarlo de herramientas que permitan ofrecer una primera atención adecuada a mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de acoso.

Espacios seguros

Asimismo, prevé la colocación de pegatinas informativas en aseos y zonas de paso con indicaciones útiles para mujeres que sufran o presencien una situación no deseada y la identificación de los locales adheridos mediante una pegatina con el lema 'Local comprometido contra la violencia machista'.

Funes ha destacado la buena acogida que ha tenido la iniciativa por parte de los representantes de la patronal del sector, quienes «han trasladado su interés en que el protocolo alcance a más locales de los 15 inicialmente previstos, lo que refuerza nuestro compromiso para seguir ampliando la campaña a todos los establecimientos que deseen adherirse».

La responsable municipal de Igualdad ha subrayado que este protocolo «pretende romper con la normalización e invisibilización de prácticas machistas y garantizar espacios seguros dentro de las actividades de ocio». También ha incidido en que «constituye un instrumento clave para seguir construyendo una ciudad respetuosa, concienciada y sensibilizada frente a las violencias machistas».

Capacitación

Por su parte, Fátima Mohamed Azizi, representante de la Asociación Actuando para transformar, ha explicado que esta campaña supone «un proceso de información y capacitación dirigido a personal de pubs y discotecas de la ciudad que quieran aplicar el protocolo dentro de sus espacios».

En el caso de que una víctima solicite ayuda, «todo el personal que haya recibido la formación sabrá cómo activar el protocolo; la persona solo tendrá que acercarse a la barra o dirigirse a cualquier miembro del equipo del local», ha explicado Azizi.