Reunión de trabajo mantenida con colectivos vinculados al ocio. Ayto Jaén

Jaén tendrá un protocolo contra el acoso y las agresiones sexuales en pubs y bares

El documento fue redactado en 2022 con la participación de asociaciones de ocio, fuerzas de seguridad y la Universidad de Jaén

E. L.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:00

La ciudad de Jaén contará con un protocolo contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio y festivos. Desde el Ayuntamiento se ... ha mantenido una reunión de trabajo con colectivos vinculados al ocio nocturno, representantes de HosturJaén, Policía Local y Policía Nacional, así como de la Comisión Permanente del Consejo Local de Igualdad, con el fin de avanzar en su puesta en marcha.

