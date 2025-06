Jaén, protagonista en el debate sobre el futuro del sector de la defensa

Montero reclama explicaciones por «irregularidades» en la contratación de la Junta

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado, a preguntas de los periodistas, explicaciones por las «irregularidades» en la contratación de la Junta, en servicios sanitarios y educativos, al tiempo que ha afeado que el PP y el presidente, Juanma Moreno, «no dicen nada». Montero ha afirmado que desde el PSOE llevan «desde hace bastante tiempo alertando de las irregularidades que se están produciendo en servicios tan importantes como el sanitario y el educativo». Dos ámbitos que copan «más de dos tercios de la totalidad de recursos» del Ejecutivo andaluz.

«Por eso cuando aparecen irregularidades con más de 1.500 millones en este momento en investigación con fraccionamiento de contratos o declaración de obras de emergencia fuera de legislación por parte del SAS, con su gerente imputada, y, por otra parte, en los servicios también de educación aparecen 300.000 euros en facturas falsas nos preocupa y mucho», ha afirmado. En este sentido, la secretaria general ha considerado que «lo curioso es que el PP y el señor Moreno Bonilla no dicen nada de esta presunta corrupción, no hablan no piden disculpas, como sí ha hecho el PSOE».