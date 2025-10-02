Jaén prevé producir 475.000 toneladas de aceite de oliva, un 15% menos que la campaña pasada

Una cosecha media, con menos toneladas y con la vista puesta en el cielo. Ese es el resumen de los datos del aforo del olivar ... de la campaña 2025/2026, en el que se prevé que la provincia de Jaén produzca 475.000 toneladas (2.300.000 toneladas de aceituna), lo que supone un descenso del 15% respecto a la última campaña (560.595 según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Aún así hay motivos para el optimismo, pues la producción sería un 20% superior a la media de los últimos cinco años, marcada por dos campañas de sequía. Además, el aforo previsto en la campaña pasada fue de 445.000 toneladas, es decir, un 6,7% menos que la previsión actual. Fue el buen clima y las numerosas precipitaciones lo que permitió recolectar una producción mayor de la esperada, y ahora los agricultores miran al cielo esperando que este año vuelva a ocurrir.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, encargado de desgranar los datos en la presentación del aforo en la sede de la Fundación del Olivar, ha explicado que la campaña 2025/26 viene marcada por una primavera «muy lluviosa, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; si bien las altas temperaturas del verano han llegado a dificultar el desarrollo de los frutos».

El rendimiento estimado para Jaén se sitúa en el 20,7%, y pese al descenso producirá casi el 44% del total andaluz. El aforo a nivel autonómico se sitúa en las 1.080.900 millones de toneladas, lo que supone una bajada del 5,5% respecto a la campaña pasada, pero un 19,8% más elevada que la media de las últimas cinco campañas.

«Son unos datos positivos que dan cuenta de lo que supone el olivar para la economía de Andalucía y de lo importante que es el aforo que se da a conocer para el resto del país», ha apuntado el consejero, que ha insistido, no obstante, en que la estimación «está siempre supeditada a factores como el clima, entre otros».

Almazara

En cuanto a la aceituna de almazara, el aforo estima una producción de 2.300.000 toneladas circunscritas a Jaén. Esto supone el 40% del total, que se situará en torno a 5.697.600 toneladas, colocándose Córdoba otra vez en segunda posición con el 27%, 1.530.900 toneladas.

El aceite ecológico de almazara es una tarea pendiente en Jaén. Se espera que la provincia produzca 4.030 toneladas, lo que supondría una caída del 4,2% respecto a la campaña anterior, mientras que la media andaluza crecería un 3,5%, impulsada por Sevilla, con un aumento del 41,5% hasta las 34.670 toneladas.

El principal problema de esta última campaña han sido los bajos precios. Ramón Fernández-Pacheco ha detallado que se ha producido un descenso de precios tras los récord de la anterior campaña, alcanzando un valor medio ponderado del virgen extra de 4,20 €/kg frente a 8,27 €/kg en la 2023/2024.

El consejero de Agricultura ha manifestado que el precio del aceite lo determinarán «las vicisitudes del mercado», si bien afirmó que los agricultores merecen «un precio justo» por su producto. Además, ha subrayado la importancia del olivar no solo como eje económico, sino también por su valor cultural y social, «con Jaén como el epicentro del sector a nivel mundial».

Los agricultores aguardan con expectación los precios en las próximas semanas, muy determinados por el enlace, que en esta campaña se sitúa a nivel nacional a 278.000 toneladas según la estimación a 30 de septiembre. Las existencias actuales son por tanto un 48,6% superior a las de inicio de la 2024/2025.

En el ámbito del mercado laboral se estiman más de 3,8 millones de jornales en recolección en almazara en Jaén, un 33,3 % del total de Andalucía. Adicionalmente en el sector industrial, se esperan alcanzar 200.000 jornales en labores de molturación en la provincia.

Ayudas

Por último, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado algunas de las ayudas que desde la Junta vienen a apoyar al sector olivarero, como los más de 65,7 millones de euros para la modernización de maquinaria, los casi 38 millones de euros para 120 entidades dedicadas a la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa o los 88 millones de euros de la convocatoria de ayudas para la agroindustria que se han publicado esta semana en BOJA.

«Recursos que son esenciales para dinamizar el mundo rural y generar valor en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria pero que, además, no solo vienen a corroborar nuestro apoyo y mano tendida al sector, sino que refuerzan la calidad de nuestro oro líquido, que seguiremos expandiendo a otros mercados internacionales», ha concluido el consejero.