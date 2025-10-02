Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Estrella y Manuel Gómez Galera escuchan la intervención de Ramón Fernández-Pacheco. J. JIMÉNEZ

Jaén prevé producir 475.000 toneladas de aceite de oliva, un 15% menos que la campaña pasada

La rentabilidad se situará en la provincia en el 20,7%, mientras el enlace a nivel nacional es de 278.000 toneladas, un 48,6% superior a la 2024/2025

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:38

Una cosecha media, con menos toneladas y con la vista puesta en el cielo. Ese es el resumen de los datos del aforo del olivar ... de la campaña 2025/2026, en el que se prevé que la provincia de Jaén produzca 475.000 toneladas (2.300.000 toneladas de aceituna), lo que supone un descenso del 15% respecto a la última campaña (560.595 según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

