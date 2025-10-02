Jaén prevé producir 475.000 toneladas de aceite de oliva

Cosecha media en el olivar para la campaña 2025/2026. Este jueves se ha presentado el aforo del aceite de oliva, que en el caso ... de la provincia de Jaén se ha situado en las 475.000 toneladas, con un rendimiento del 20,7%. Así lo ha indicado este jueves el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón-Fernández Pacheco, quien ha presentado en Mengíbar el aforo de cosecha elaborado por su departamento de cara a esta nueva campaña.

Unas cifras alejadas del 'cosechón' que algunos sectores anunciaban y más cercano al análisis de las organizaciones agrarias. El aforo de esta campaña supone un ligero incremento respecto a las perspectivas del año pasado (445.000), si bien supondría un descenso del 15% respecto a la producción final (560.595 toneladas). La climatología de los próximos meses podría ser determinante en las cifras finales.

A nivel andaluz, el aforo se sitúa en las 1.080.900 toneladas de oro líquido, lo que supone un descenso del 5,5% de los resultados de la campaña anterior y un 19,5% más que la media de las últimas cinco campañas.

Respecto al enlace se sitúa, a nivel andaluz, en 305.400 toneladas. Con estas existencias, y ante una cosecha media, las organizaciones agrarias defienden que el precio debe mantener la tendencia alcista de los últimos meses, debiendo situarse en torno a los cinco euros el kilo el coste de producción.

Aceituna de mesa

Por otro lado, el consejero ha ofrecido el aforo para la aceituna de mesa: se espera una producción de 483.000 toneladas, un 0,3% superior a la obtenida en la campaña pasada y un 8,2% más que la media de las últimas cinco.

Además, se ha detenido en el impacto que tiene el olivar para el empleo. En aceite de oliva, se estiman unos 18,1 millones de jornales en labores asociadas al cultivo, de los que un 63,8% corresponderán a la recolección.

En el caso de la aceituna de mesa, se estiman 4,25 millones de jornales en labores de campo, incluida la recolección, lo que supondría el 62,7%.