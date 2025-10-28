«Jaén pierde otra oportunidad con una Navidad sin tranvía»

Manuela Millán Martes, 28 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Fecha y día para el tranvía. El alcalde de Jaén, Julio Millán, lamenta la «oportunidad perdida tan importantísima para la ciudad» tras conocerse que el tranvía no estará en marcha para esta Navidad, lo que para Millán «hubiera sido fundamental de cara al comercio del centro».

Se trata de la primera reacción del regidor tras la visita de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, la pasada semana, en la que se confirmó que el tranvía no estará en marcha en Navidad, aunque las pruebas en blanco se esperan para comienzos de año.

«Vamos tarde, el tranvía debía estar en marcha desde que se inauguró el Jaén Plaza o incluso mucho antes. Desgraciadamente vamos a perder una nueva oportunidad esta Navidad para el centro», ha insistido.

Del mismo modo, Millán exige a la Junta que «confirmen definitivamente las fechas». «Deben establecer una fecha para la puesta en marcha y que así desde el Ayuntamiento tengamos un cronograma para poder organizar el trabajo que se está realizando y comenzar a informar a la ciudadanía», sentencia.