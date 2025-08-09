El agua es fundamental para la vida, la supervivencia de los seres humanos y la producción de alimentos, así como para el desarrollo socioeconómico de ... los territorios. No en vano Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento en julio de 2010. La gestión de este recurso implica grandes desafíos en un contexto como el actual marcado por el cambio climático, uno de los temas que aborda en esta entrevista Juan Manuel Matés, catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director del Departamento de Economía de la Universidad de Jaén (UJA). Matés dirige además la revista 'Agua y Territorio', donde se publican estudios e investigaciones de última generación sobre esta materia.

– El agua es un bien escaso, ¿qué diagnóstico hace de este recurso en la provincia de Jaén?

– La provincia cuenta con recursos hídricos para atender las necesidades de la población; tiene 12 embalses, con una capacidad de 2.363 hectómetros cúbicos. El diagnóstico no es positivo porque la provincia de Jaén tiene tanto un déficit hídrico notable (escasez de agua para afrontar la demanda) como por la afectación de sus acuíferos por contaminantes, como los nitratos agrarios. Aunque, en este segundo caso, el riesgo de contaminación varía según territorios y poblaciones, siendo más agudo en otras zonas limítrofes, como Granada, el problema cualitativo (pérdida de calidad del agua) empieza a ser una significativa preocupación, junto con el cuantitativo (escasez).

No hay que olvidar que el agua está reconocida por la ONU como uno de los derechos humanos universales. Por otro lado, a nivel general, es un bien escaso que está provocando muchos flujos migratorios desde el continente africano y asiático, que en buena medida tienen su origen en las dificultades para el acceso al agua en esos territorios. En Jaén, la escasez e indisponibilidad del agua está produciendo un flujo migratorio hacia otras zonas como la costa y las grandes ciudades. Esta circunstancia está generando una inexorable despoblación con la consecuente emigración de jóvenes, precisamente los más válidos y preparados. En una provincia sin industria, con deficientes comunicaciones ferroviarias y eléctricas, el agua es lo único que puede resolver este sombrío panorama.

– En cuanto al almacenamiento del agua, ¿tiene una buena red de pantanos la provincia?

– Se puede decir que sí. El agua embalsada a 9 de agosto ascendía a 950,441hm3, un 40,25% de la capacidad. El porcentaje no es muy elevado, sería conveniente estar por encima del 70% para tener ciertas garantías de abastecimiento a medio plazo. Pero todos sabemos la escasez de lluvia que padece la provincia y en ese sentido, se puede decir que estamos a unos niveles aceptables. Jaén tiene una envidiable red de almacenamiento de agua, pues cuenta con un importante número de pantanos que aportan el 29% de toda el agua de la Cuenca. Unos pantanos están destinados a abastecimiento urbano y otros a regadíos. Entre ellos, el del Tranco, el segundo en capacidad de Andalucía, Giribaile, Guadalén, Rumblar o Fernandina. Cabe destacar la situación de la comarca del Condado en cuanto a utilización del agua para regadío, ya que es una de las zonas más deprimidas económica y socialmente de Jaén y con mayor riesgo de despoblamiento. Esta demarcación no puede utilizar el agua almacenada en sus cuatro pantanos porque está destinada a otras zonas de la Cuenca mediante concesiones que se hicieron a mediados del siglo pasado y que en la actualidad no tienen justificación alguna. No es lógico que esa agua no se pueda utilizar a unos metros del pantano y tenga que viajar a más de 500 kilómetros a la zona del bajo Guadalquivir. No se trata de quitarle el agua a nadie ni de plantear conflictos innecesarios, pero es conveniente facilitar el riego en Jaén y evitar que la provincia se deprima cada día más.

Otra cuestión: desde el Plan Hidrológico de 2017 está prevista la ejecución del pantano de la Cerrada de la Puerta con una capacidad de 200 hectómetros y que aliviaría en gran medida el déficit de agua para regadíos que sufre de manera permanente la Cuenca del Guadalquivir. No obstante, antes de construir más pantanos es imprescindible hacer un uso más eficiente de un recurso escaso, ya que es un despilfarro lo que se hace con el agua en la Cuenca.

Por otro lado, como España en general, Jaén no tiene ningún problema relevante de almacenamiento, pues contamos con una red de regulación-almacenamiento hídrico muy notable. Es más importante su conservación y la garantía de que no haya pérdidas significativas de agua, lo que ahora no está asegurado, que construir más pantanos, como a menudo se pide. Las inversiones hídricas, muy necesarias, no deberían de identificarse con más obras públicas en pantanos. Esto es un error de concepto en el que se incurre aún y que genera confusión a la hora de afrontar los verdaderos retos del agua en el Alto Guadalquivir, y en general, en España.

– ¿Cuáles son los principales desafíos que se plantean a la hora de gestionar los recursos hídricos en un territorio como el jienense?

– Nuestros años de estudio y experiencia nos confirman que el gran desafío de la gestión hídrica es garantizar su racionalización y, a tal fin, se necesita introducir criterios sociales en la asignación-distribución de este recurso. En esta dirección, será fundamental introducir el 'canon volumétrico' en la agricultura -en la red urbana ya está-, de modo que se pague por consumo y no por superficie, así como el concepto de 'cultivo social', de modo que la asignación del agua se haga no solo atendiendo a criterios históricos (a menudo privilegios) sino también, y sobre todo, en virtud de la contribución en términos sociales (empleo que crea, fijación de población en territorios, innovación y progreso derivados, etc.). El Consejo Europeo ya ha dicho que debemos introducir mayor racionalización en el uso del agua en España en general.

El principal problema que tiene Jaén y que es extrapolable a toda la Cuenca, es que el consumo de agua para regadíos no se paga por metro cúbico, sino por un sistema de superficie por hectáreas. Este sistema es el causante del déficit de agua en el Guadalquivir incumpliéndose reiteradamente la Directiva Marco del Agua, que fue aprobada el 22 de diciembre del 2000 y se incluyó en el ordenamiento jurídico español modificando consecuentemente la Ley de Aguas de 1985.

La citada directiva hace bastante hincapié en el apartado Medio Ambiental de los recursos hídricos y ya preveía la presión en el aumento de la demanda de agua y en el estado ambiental de las mismas. El objetivo de esta directiva, entre otros, era un uso eficiente del recurso agua y un reparto equitativo de la recuperación de costes del proceso hidrológico.

Pues bien, ninguno de estos objetivos se está cumpliendo en la actualidad ya que al cobrar el coste del agua por hectáreas no trae consigo interés alguno en ahorrar. Además, al ser las dotaciones por hectárea distintas, paga igual un regante con una dotación de 1.500 metros cúbicos (90% de la provincia de Jaén) con otro regante con dotaciones de 5.000, 6.000 metros cúbicos del bajo Guadalquivir. Y esto resulta escandaloso si lo comparamos con la zona arrocera con 12.000 metros cúbicos, que pagan un 30% más de canon que las dotaciones de 1.500 metros cúbicos, es decir, que Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera.

Por otro lado, es preciso destacar el incumplimiento de la mencionada directiva -y como remarca nuestra Ley de Aguas-, en cuanto considera que el agua «no es un bien comercial». Sin embargo, este planteamiento no se aplica en la realidad y se convierte en un simple eufemismo, puesto que la cesión de derechos mediante un precio se convierte en un contrato de compraventa de agua. En la campaña pasada con unas restricciones de agua de un 80%, se han dado las llamadas cesiones de derechos interviniendo en la operación una importante asociación de regantes, estableciendo el metro cúbico a 0,25 euros y con un importe de alrededor de 10 millones de euros. Esto se debe considerar inaceptable, pues parece ser un ensayo de privatización del agua. Es necesaria la creación de un banco público del agua y que en estas situaciones de escasez, sea la administración hidráulica la que asigne el agua; teniendo en cuenta el reparto social y territorial, así como proteger aquellos nichos de zonas vulnerables con la finalidad de lograr un requisito de cohesión social y territorial.

– Mirando a Europa, ¿de qué país deberíamos aprender en la gestión del agua?

– Europa es un ámbito muy amplio y heterogéneo y los usos del agua y sus modelos de gestión varían mucho de país a país. También pasa en España, por lo que, cuando se compara, hay que tener mucho cuidado para evitar errores por simplificación. Costumbres, leyes (en España muy obsoletas), el papel del sector agroalimentario en la economía o la densidad de población son algunos de los factores que afectan al ciclo del agua en los diferentes países. Por ejemplo, un suizo consume un 263% más de agua que un eslovaco, o un danés paga un 8.700% más por el agua que un búlgaro. España destaca en mejoras en el consumo urbano y en modernización del agua para el campo (se hace una excelente gestión en la región de Murcia y la provincia de Almería), pero su gestión de precios sigue siendo deficiente respecto de los países del norte de Europa.

Por cercanía, podemos citar a Portugal, que está haciendo un uso más responsable adaptándose a la Directiva Marco. Ha establecido un precio por el metro cúbico de agua, para la recuperación de costes del proceso hidráulico. Además, por la construcción (con fondos europeos) de un gran pantano, el más grande de Europa, en la zona del Alentejo en el límite con España, donde se da la circunstancia que se abastece con las aportaciones del río Guadiana. Se está estudiando la posibilidad de hacer un trasvase a la zona de Huelva.

Los países que mejor gestionan el agua a nivel mundial son Singapur, Países Bajos, Israel y Estados Unidos.

– ¿La población hace un uso responsable del agua? ¿Calan las campañas de concienciación?

– Sí, hemos mejorado notablemente en el consumo urbano del agua y la modernización en la gestión es muy destacada gracias, sobre todo, a importantes avances tecnológicos. Por supuesto, todo es mejorable. Pero el problema español en la gestión del agua, y Jaén no es una excepción, no es el consumo para las actividades diarias -uso humano-, sino para los usos económicos, sobre todo en el sector agroalimentario, aunque empieza a conocerse problemas en los usos industriales asociados a los centros de datos y a otros aspectos de la economía digitalizada a ultranza.

Según el INE, el consumo de agua por habitante se ha reducido. En 2022, el consumo medio de agua de los hogares fue de 128 litros por habitante y día, un 3,9% menos que en 2020. El coste unitario del agua subió un 0,3%, hasta 1,92 euros por metro cúbico. Para esta cuestión es preciso hacer una distinción básica: por un lado, el agua para el regadío y por otro, para consumo humano.

El consumo del agua para el regadío alcanza casi el 80% del total, y no se hace un uso eficiente: en el primer cuarto del siglo XXI todavía existe más del 30% de usuarios regando por inundación. Esto ocurre porque no se cobra por metro cúbico y, por lo tanto, no se incentiva el ahorro.