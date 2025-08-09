Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Manuel Matés es director del Departamento de Economía de la Universidad de Jaén. Ideal

Juan Manuel Matés, catedrático de la UJA y director de la revista 'Agua y Territorio'

«Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera»

Introducir el 'canon volumétrico' en la agricultura para pagar por consumo y no por superficie, entre las claves para su racionalización

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:34

El agua es fundamental para la vida, la supervivencia de los seres humanos y la producción de alimentos, así como para el desarrollo socioeconómico de ... los territorios. No en vano Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento en julio de 2010. La gestión de este recurso implica grandes desafíos en un contexto como el actual marcado por el cambio climático, uno de los temas que aborda en esta entrevista Juan Manuel Matés, catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director del Departamento de Economía de la Universidad de Jaén (UJA). Matés dirige además la revista 'Agua y Territorio', donde se publican estudios e investigaciones de última generación sobre esta materia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una calidad culinaria que enamora a todo el mundo
  2. 2 El albañil del 'Pueblo Libro' de Granada que mantiene vivo su Renault 4 de 1982
  3. 3 La pretendida puesta en valor del Camino Eufrasiano toma otro impulso
  4. 4 La asociación Ameco lucha con un proyecto que las aves urbanas no caigan en la ciudad
  5. 5 Incendio en Bailén por un vehículo
  6. 6 Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa
  7. 7 Tres municipios de Jaén, entre los 5 con temperaturas más elevadas el jueves
  8. 8

    La formación de las señorías jienenses
  9. 9 La Plaza Vieja se mueve a ritmo de batucada
  10. 10

    El Granada CF, rival del Real Jaén en la edición número 41 del Trofeo del Olivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera»

«Jaén paga el 90% más cara el agua que la zona arrocera»