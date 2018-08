Jaén necesita aún 130.000 trabajadores más para pagar su 'factura' de Seguridad Social La provincia tiene menos de dos ocupados por cada pensionista, la peor cuota de cobertura del sistema público de jubilación de toda Andalucía M.A.C. JAÉN Jueves, 23 agosto 2018, 03:07

La salida de la crisis económica tiene como uno de los principales retos el sostenimiento del sistema público de pensiones, uno de los puntos más flacos de todo el bloque administrativo y de Gobierno. Al margen de las condiciones del empleo o de la desigualdad que, de forma constatada, se ha instalado crecientemente en la estructura social, el sistema público de compensación para las personas en retiro laboral está incorporando nuevos miembros que sostengan su balanza de prestaciones. Y con ello se vislumbra −al menos en el horizonte− una cercana salida del déficit del sistema de pensiones de retiro, cuya hucha ha ido mermándose durante los años más duros de la coyuntura económica negativa y que aún sigue perdiendo, de forma puntual, enteros cada vez que hay que pagar las nóminas 'extra' a los retirados. La situación general del país es complicada y hay provincias donde sin la solidaridad del Estado sería imposible hacer frente a las pensiones, pagadas en su día por los hoy pensionistas y correlacionados con el montante que pagaban directamente a tal fin.

Según datos de la Seguridad Social en todo el país, Jaén tiene una tasa de cobertura de 1,77 personas cotizando por cada pensionista. Esto es: menos de dos trabajadores cotizan por cada uno de los extrabajadores que, por edad o condiciones físicas o familiares, se han retirado del mercado laboral.

Con esta ratio Jaén se sitúa como la provincia andaluza con las pensiones menos sostenibles en virtud a sus trabajadores, superando a Cádiz, que el año pasado tenía un 1,75 y en este ha subido a 1,84. Almería con 2,94 y Málaga con 2,57 están a la cabeza. Jaén tocó fondo en 2013, con 1,56.

Cabe recordar que la sostenibilidad del sistema de pensiones –actualmente– se basa en que exista una cotización por trabajadores dados de alta suficiente como para poder abonar las pensiones de quienes ingresan del Estado. Por lo tanto, una mayor tasa de trabajadores por pensionista y una mayor cotización de los empleados o autónomos supone, de hecho, incrementar la sostenibilidad del sistema.

En el caso de Jaén, donde además los salarios medios están muy por debajo de mil euros y la pensión media total está en 775 euros, está claro que con poco más de trabajador y medio por pensionista las cuentas no salen. Cerca de la mitad de la población trabajadora jienense percibe como remuneración laboral una media de 328 euros al mes, según ha denunciado Comisiones Obreras en base a un informe de la Agencia Tributaria.

De hecho, de ser el sistema de pensiones un sistema de compartimentos estancos provinciales, Jaén tendría serias dificultades sostener su reparto de solidaridad social o directamente no podría sin cambiar la fórmula.

Afortunadamente esta variable no deja de ser más que una referencia del nivel de autosuficiencia gracias a que en nuestro país está vigente el modelo de «caja única» (basado en el principio de solidaridad entre territorios y comunidades autónomas del Estado), o lo que es lo mismo que las aportaciones que hacen todos los españoles, y que se detraen de la nómina en función de los emolumentos, van a parar a la misma hucha sin tener en cuenta su origen. Esto garantiza que abuelos, incapacitados, huérfanos y viudos puedan cobrar su paga a principios de cada mes con independencia de donde residan. El hecho de que aquí, en Jaén, no salgan las cuentas no compromete que estos ciudadanos dejen de percibir su paga. Está garantizada por ley. Pero sí que es un indicador de cómo está el mercado laboral jienense y su sociedad.

Más allá de los cambios que lleven a cabo los legisladores para que la Seguridad Social no entre en quiebra, hacen falta más trabajadores y con más salario poniéndole dinero al 'asunto'. Y esto solo se consigue propiciando que haya más ocupados en el mercado laboral. ¿Cuántos harían falta en Jaén? Pues sumando otros 130.000 cotizantes a los 211.800 que figuran en alta según la última EPA como afiliados en los distintos regímenes en la Seguridad Social. En total, más de 340.000 almas, acercándose así a la ratio de 2,5 que se estima que garantiza el sistema actual.

España, mejor pero no tanto

El estudio 'Por un sistema de pensiones sostenible e inteligente', elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers en el año 2010, ya rememoraba que en España se ha venido reduciendo la ratio de trabajadores por pensionista desde finales de los 70, cuando la cifra era de cuatro cotizantes por jubilado. Los últimos datos públicos, los dados a conocer ayer, situaban esa ratio en 2,2, ya que al cierre de junio en España había 18,9 millones de cotizantes ocupados y 8,7 millones de pensionistas.

La cifra, pese a haber mejorado respecto a los peores momentos de la crisis económica, sigue adoleciendo de un horizonte claramente positivo a largo plazo.

Respecto a mediados de 2008, el número de trabajadores afiliados todavía no se ha recuperado y se encuentra un 1,13% por debajo de los 19,2 millones de trabajadores que había entonces, cuando empezó la crisis; en tanto que el número de pensionistas no ha parado de crecer, acumulando un incremento del 14,5%.

En España, la relación entre cotizantes ocupados y pensionistas pasó su peor momento en 2013, cuando en lo más agudo de la crisis se quedó en 1,95, aunque en la anterior recesión de principios de los años 90 llegó a ser inferior a 1,90. No obstante, desde 2013 se ha ido recuperando ligeramente y ha vuelto a los niveles de 2011, aunque todavía está por debajo del máximo de 2,5 afiliados ocupados por cada pensionista de los años 2006, 2007 y 2008 (en el anterior ciclo económico expansivo).

El grueso de los cotizantes se encuentra enmarcado en el régimen general (14,4 millones), en tanto que hay 3,2 millones de autónomos, 67.895 trabajadores del régimen del mar y 2.229 del carbón. Mientras tanto, del total de estos pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (5,8 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,6 millones), incapacidad permanente (943.547), orfandad (325.016) y a favor de familiares (40.409).

De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, la tasa de crecimiento anual de la afiliación a la Seguridad Social (3,1%) es casi tres veces superior al crecimiento del número de pensiones (1,1%).

En efecto, según los últimos datos de junio, en el último año se han incorporado 95.649 pensionistas al sistema, frente a los 771.109 personas que han comenzado a trabajar. Es una buena perspectiva que, sin embargo, no aleja el fantasma de un sistema con la sostenibilidad en duda a medio y largo plazo.