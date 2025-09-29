Jaén muestra músculo industrial

Fran Hidalgo Jaén Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:30 Compartir

Jaén ya no es solo olivar. El suplemento 'Mesas por Jaén', publicado por IDEAL, pone de relieve la fortaleza industrial de una provincia que ha sabido diversificar su economía en sectores como la automoción, el plástico, la ciberseguridad, la energía o la impresión 3D. La estrategia 'Jaén por Industria', impulsada por la Diputación, ha logrado implicar a más de 240 empresas y consolidar un ecosistema productivo con vocación internacional.

Uno de los grandes motores es el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), con una inversión de 222 millones de euros y la previsión de crear 2.600 empleos. A ello se suma el papel del Parque Científico y Tecnológico Geolit, que celebra su 25 aniversario como espacio de innovación con más de 70 empresas y proyectos vinculados a energías renovables, digitalización y defensa.

El suplemento también recoge experiencias de empresas punteras de Linares, Martos o La Carolina, que conviven con startups y centros tecnológicos como Cetemet, mostrando que la provincia es hoy un destino atractivo para nuevas inversiones. Además, la Universidad de Jaén aparece como socio clave en la generación y retención de talento, con líneas de investigación en inteligencia artificial, vehículos autónomos o sistemas antidron.

Gracias a los anunciantes que hacen posible este especial y que acompañan con su apoyo el futuro industrial de la provincia. Invitamos a los lectores a consultar el librillo digital completo y en este archivo PDF todos los reportajes, datos y testimonios de las 'Mesas por Jaén'.