El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias

Continúan las muestras de dolor por las muertes de dos chicas de 15 y 16 años en Jaén, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada ... del sábado en el parque de la Concordia.

El IES San Juan Bosco, donde ambas estudiaban, se une a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento: «Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Equipo directivo, docentes, alumnado y familias en general nos unimos a la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro, halladas sin vida en la madrugada del pasado sábado», han señalado este domingo en un comunicado.

La comunidad educativa envía un abrazo a las dos familias de las menores, conscientes de que «no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida». La Policía Nacional sigue investigando estas muertes bajo secreto de sumario.

El IES San Juan Bosco también se une al minuto de silencio convocado este lunes por el Ayuntamiento, acto que repetirá el centro.

Esta noticia ha generado una gran conmoción en la sociedad jienense, donde no cesan los mensajes de duelo. La Universidad de Jaén (UJA), por su parte, ha decretado un día de luto oficial y las banderas de sus campus y edificios ondearán a media hasta durante toda la jornada del 1 de diciembre.

«Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza», reza el comunicado enviado por la UJA en nombre del rector, el equipo de Gobierno y la comunidad universitaria.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, anima a acompañar con «respeto, sensibilidad y cariño» a las personas afectadas por este «luctuoso suceso», a la vez que recuerda la importancia de cuidar y escuchar especialmente a los más jóvenes, «para que nunca se sientan solos ante las dificultades».