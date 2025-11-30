Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las banderas del Ayuntamiento de Jaén lucen a media asta este domingo. A. C.

El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias

La UJA decreta un día de luto oficial y el obispo anima a acompañar con «respeto, sensibilidad y cariño» a las personas afectadas

Ascensión Cubillo

Jaén

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

Continúan las muestras de dolor por las muertes de dos chicas de 15 y 16 años en Jaén, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada ... del sábado en el parque de la Concordia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
  2. 2 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  3. 3 El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto por la muerte de dos jóvenes
  4. 4 El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias
  5. 5 El alumbrado navideño gana en decoración y llega a más rincones del municipio
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7

    El Real Jaén, a sellar su portería para sumar los tres puntos en Chapín
  8. 8 José María Cuadrado Montañez, reelegido como presidente de ANPE-Jaén
  9. 9 Condenados dos salones de juegos de Linares por permitir la entrada a un ludópata que lo tenía prohibido
  10. 10 Diputación colabora con el Ayuntamiento de Cazalilla para abrir un edificio multiusos en la localidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias

El IES San Juan Bosco, donde estudiaban las menores fallecidas en Jaén, da su apoyo a las familias