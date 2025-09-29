Jaén Merece Más «se siente valiente» para ceder la recaudación a la Diputación

Manuela Millán Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Habrá cesión de la recaudación a la Diputación, salvo sorpresa. Jaén Merece Más votará que sí, junto al PSOE, para dar el visto bueno de la cesión de la recaudación a la Diputación en los próximos cuatro años, salvo sorpresa, y con la negativa frontal por parte del PP. Será uno de los puntos que se debatan en el pleno de este martes. «Jaén Merece Más viene a cambiar las cosas y los informes son favorables. Es una medida buena, que debía estar en marcha desde hace tiempo y que será clave para el presupuesto. Estamos valientes», ha subrayado la teniente de alcalde, María Espejo. Aunque no ha querido dar el sí definitivo.

Unas palabras que trasladó junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, la Segunda, el Tercer y el Cuarto Tenientes de alcalde, María Espejo, África Colomo, Francisco Lechuga y Luis García Millán, en rueda de prensa. En el caso de Lechuga, ha explicado este punto en el que ha señalado que «es una medida organizativa, política y legal». «Cuenta con informes favorables y el propio Consejo local. En el caso del de Tesorería, no es vinculante y con una opinión personal, lo que excede el ámbito de un funcionario».

Por otro lado, ha señalado que es una medida «clave» para poder tener un presupuesto este año» y además «bajará el periodo medio de pago a proveedores». «Hay 35 ayuntamientos de la provincia con esta medida y no hay ninguno que haya dado un paso atrás, muchos del PP», ha recordado, para añadir que «el tiempo dará y quitará razones» en alusión al PP.

Con respecto a la recaudación, también el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha respondido a las duras críticas del PP. «Hemos visto una deriva del PP, preso de la rabia política, y en algunos casos ha rallado la violencia verbal», ha señalado en referencia a las acusaciones de «servilismo o vasallos de Paco Reyes» o de «tener intereses espurios».

Así, le recuerda al portavoz del PP, que si tan claro lo tiene «le pida a sus compañeros de otros municipios que anulen los mismos convenios con Diputación». «De no ser así, son un ejemplo claro de manipulación e indecencia política», reta Millán.

Hacienda

Otra de las medidas económicas que se llevarán al pleno será el visto bueno para los préstamos de Hacienda, anunciadas este verano por el Ministerio y que van a permitir ampliar a diez años el periodo de devolución de los préstamos actuales que tiene el Ayuntamiento.