Uno de los espacios acordonados en el párking. IDEAL
Críticas oposición

«Jaén Merece Más ni pincha ni corta en la ciudad»

El PP lamenta que la formación «sea incapaz de solucionar la situación del parking de la Constitución»

M. Millán

Martes, 26 de agosto 2025, 20:19

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que, «cinco meses después de su petición para retirar las chapas del acceso al parking de la Constitución, la situación sigue exactamente igual», pese a que, tal y como recuerdan, Jaén Merece Más (JM+) lanzó días después un comunicado «reclamando la misma actuación». Para los 'populares', esto demuestra que JM+ «es en realidad un simple apéndice del PSOE, sin capacidad de decisión ni de gestión».

La concejala Elena Araque ha señalado que «resulta insólito que, en lugar de solucionar el problema, JM+ recurriera a un comunicado como si estuviera en la oposición y, lo más grave, es que ni siquiera les han hecho caso puesto que cinco meses después, las chapas permanecen y la plaza de la Constitución sigue dando una imagen de abandono».

«Los jienenses están cansados de comunicados vacíos y de que los concejales de Jaén Merece Más pretendan hacer creer a los vecinos que solo forman parte del Gobierno cuando hay anuncios rimbombantes, y que no tienen nada que ver con la gestión municipal cuando, en la mayoría de los casos, sus proyectos sufren una eterna parálisis», critica Araque.

Así, ha recordado que la plaza de la Constitución es uno de los espacios más representativos de la capital y que «este estado de dejadez perjudica no solo a la imagen de la ciudad». «Asumiendo ya que Jaén Merece Más ni pincha ni corta en la ciudad, ésta es una prueba más de la falta de gestión de Julio Millán y su equipo, que en lugar de atender a lo urgente y evidente, continúan instalados en los anuncios vacíos», insiste.

Por ello, desde el PP se exige al Gobierno local que «actúe de inmediato, retire las chapas y restituya la normalidad en este espacio, devolviendo dignidad a la plaza y contribuyendo a dinamizar la actividad económica del centro».

